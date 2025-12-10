Приняты новые законы для поддержки участников СВО и членов их семей

В третьем чтении Госдума поддержала Закон о введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии.

Военнослужащие, получившие в ходе СВО ранения, нередко направляются для прохождения ВВК и определения возможности дальнейшего прохождения военной службы в регион, отличающийся от места прохождения лечения, и добираются туда за свой счет.

«Учитывая, что право на бесплатный проезд в таких случаях ранее уже было закреплено за добровольцами, данный закон позволит выравнять статус всех участников СВО», – пояснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Кроме того, законом предусматривается право двух близких родственников тяжелораненого добровольца на бесплатный проезд до места нахождения больного и обратно один раз за время болезни. До принятия закона такое право было закреплено только в отношении родственников военнослужащего.

Второй закон устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября.

«Право на получение льгот имеют, в частности, дети военнослужащих в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Однако ранее в случаях, когда ребенку исполнялось 18 лет в период между окончанием школы или колледжа и поступлением в вуз или колледж, он терял право на льготы на этот период. Принятый закон позволит исключить такие ситуации» – отметила Ирина Панькина.

Напомним, законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарём Генсовета партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

С 2024 года поддержка участников специальной военной операции – отдельный раздел Народной программы партии. Число принятых в поддержку участников спецоперации и их семей законов уже превысило 150.

Фото: пресс-служба БРО «ЕР».