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Вчера, 12:32

В Уфе установят светофоры на нескольких проблемных участках

Новые светофоры устанавливаются по многочисленным обращениям жителей, сообщили в администрации столицы.

В Уфе установят светофоры на нескольких проблемных участках
В Уфе установят светофоры на нескольких проблемных участках

Одним из проблемных участков стал перекресток улиц Гафури и Красина. Работы здесь начались в середине марта. На данный момент оборудование смонтировано, ведется его настройка и подготовка к вводу в эксплуатацию.  

Дополнительные секции на светофоре установлены на улице Перспективной в направлении движения из Шакши в центр города. Они помогут водителям беспрепятственно поворачивать налево, в сторону железнодорожного переезда над Шугуровкой.

Запустить новые светофоры в работу планируется в начале предстоящей недели.

Добавим, что еще один новый светофор начал работать на днях на улице Георгия Мушникова в районе дома № 13.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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