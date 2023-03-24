В Уфе установят светофоры на нескольких проблемных участках

Одним из проблемных участков стал перекресток улиц Гафури и Красина. Работы здесь начались в середине марта. На данный момент оборудование смонтировано, ведется его настройка и подготовка к вводу в эксплуатацию.

Дополнительные секции на светофоре установлены на улице Перспективной в направлении движения из Шакши в центр города. Они помогут водителям беспрепятственно поворачивать налево, в сторону железнодорожного переезда над Шугуровкой.

Запустить новые светофоры в работу планируется в начале предстоящей недели.

Добавим, что еще один новый светофор начал работать на днях на улице Георгия Мушникова в районе дома № 13.

Фото: Администрация Уфы.