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Сегодня, 09:47

В Уфе закрыли парковку у Конгресс-холла «Торатау»

Водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и парковать свой транспорт в других местах, сообщили в администрации столицы.

В Уфе закрыли парковку у Конгресс-холла «Торатау»
В Уфе закрыли парковку у Конгресс-холла «Торатау»

Парковка закрыта в связи с проведением в Конгресс-холле совещания с руководителями агропромышленного комплекса регионов Приволжского округа.

Ограничения на въезд будут действовать до 17.00 сегодняшнего дня.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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