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В Уфе под колёса авто попала 18-летняя девушка

ДТП произошло накануне около десяти часов вечера, сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

В Уфе под колёса авто попала 18-летняя девушка
В Уфе под колёса авто попала 18-летняя девушка

34-летний водитель, управляя автомашиной Kia Rio, следовал по улице Степана Кувыкина и напротив дома № 5 сбил пешехода. 18-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила различные травмы. После оказания медицинской помощи она отпущена домой. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в Уфе произошло 133 дорожно-транспортных происшествия, в четырех авариях пострадали пять человек. Задержано шесть водителей в нетрезвом состоянии.

Фото: ГИБДД по Уфе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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