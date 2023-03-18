В Уфе под колёса авто попала 18-летняя девушка

34-летний водитель, управляя автомашиной Kia Rio, следовал по улице Степана Кувыкина и напротив дома № 5 сбил пешехода. 18-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



Пострадавшая получила различные травмы. После оказания медицинской помощи она отпущена домой. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в Уфе произошло 133 дорожно-транспортных происшествия, в четырех авариях пострадали пять человек. Задержано шесть водителей в нетрезвом состоянии.

Фото: ГИБДД по Уфе.