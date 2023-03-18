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В Башкирии ночью насмерть сбили двух пешеходов

О дорожно-транспортных происшествиях за минувшие сутки сообщил в соцсетях главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

В Башкирии ночью насмерть сбили двух пешеходов
В Башкирии ночью насмерть сбили двух пешеходов

Около полуночи на 106-м километре автодороги Чишмы – Аксеново - Киргиз-Мияки близ деревни Ханжарово Альшеевского района 25-летний житель Уфимского района на «Ладе Гранте» сбил 53-летнего жителя Миякинского района. Пешеход скончался до приезда «скорой помощи». Со слов водителя, мужчина резко выбежал на проезжую часть.

Около трех часов ночи в Южном тупике в Благовещенске 40-летний водитель ВАЗ-2112 по неосторожности совершил наезд на свою пассажирку, 34-летнюю женщину, вышедшую из автомобиля. Пострадавшая скончалась на месте.

По фактам ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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