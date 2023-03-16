Жителям Уфы рассказали, куда сообщать о ямах на дорогах

При проведении ремонта дорожники используют рециклеры, которые позволяют разогревать смесь непосредственно на месте. На сегодня уже отремонтировано 1500 квадратных метров дорог, уложено более 238 тонн асфальто-бетонной смеси.

Сообщить о выбоинах на дороге жители могут с помощью интерактивной карты ямочного ремонта, размещенной на сайте мэрии. Для этого необходимо сделать фото проблемного участка и указать его местоположение на карте, кратко описав ситуацию.

Заявки будут выполнены в кратчайшие сроки. Отказ можно получить только в случае, если отсутствует фото и невозможно определить местоположение ямы либо требуется более серьезное вмешательство.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.