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Сегодня, 14:24

Жителям Уфы рассказали, куда сообщать о ямах на дорогах

Коммунальные службы города начиная с февраля ведут ямочный ремонт дорог с применением холодной асфальтобетонной и щебеночно-битумной смесей, отметили в администрации столицы.

Альберт ЗАГИРОВ Жителям Уфы рассказали, куда сообщать о ямах на дорогах
Жителям Уфы рассказали, куда сообщать о ямах на дорогахФото:Альберт ЗАГИРОВ

При проведении ремонта дорожники используют рециклеры, которые позволяют разогревать смесь непосредственно на месте. На сегодня уже отремонтировано 1500 квадратных метров дорог, уложено более 238 тонн асфальто-бетонной смеси.  

Сообщить о выбоинах на дороге жители могут с помощью интерактивной карты ямочного ремонта, размещенной на сайте мэрии. Для этого необходимо сделать фото проблемного участка и указать его местоположение на карте, кратко описав ситуацию.

Заявки будут выполнены в кратчайшие сроки. Отказ можно получить только в случае, если отсутствует фото и невозможно определить местоположение ямы либо требуется более серьезное вмешательство.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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