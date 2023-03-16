В Уфе организуют объезд закрытой улицы Колгуевской

Водовод, который призван снабжать водой территорию Забелья, будет проходить в том числе вдоль улиц Пугачева и Колгуевской. Строить его будут открытым способом по оси дорожного полотна.

Для обеспечения безопасности с 14 апреля по 31 августа будет закрыт проезд автотранспорта по улице Колгуевской на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Для местных жителей и экстренных служб проезд будет открыт.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской.

Водителей просят с пониманием отнестись к предстоящим затруднениям движения и закладывать больше времени на дорогу.

Фото: Администрация Уфы.