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В Уфе организуют объезд закрытой улицы Колгуевской

Ограничения вводятся в связи со строительством водовода в Кировском и Демском районах.

В Уфе организуют объезд закрытой улицы Колгуевской
В Уфе организуют объезд закрытой улицы Колгуевской

Водовод, который призван снабжать водой территорию Забелья, будет проходить в том числе вдоль улиц Пугачева и Колгуевской. Строить его будут открытым способом по оси дорожного полотна.

Для обеспечения безопасности с 14 апреля по 31 августа будет закрыт проезд автотранспорта по улице Колгуевской на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Для местных жителей и экстренных служб проезд будет открыт.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской.

Водителей просят с пониманием отнестись к предстоящим затруднениям движения и закладывать больше времени на дорогу.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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