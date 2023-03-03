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Сегодня, 11:55

В Уфе перекроют несколько улиц

Ограничения связаны с проведением в столице ряда мероприятий, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе перекроют несколько улиц
В Уфе перекроют несколько улиц

На данный момент закрыта для движения транспорта улица Чернышевского на участке от улицы Ленина до улицы Мустая Карима. Ограничения продлятся до 15.00.

Кроме того, с 14.00 до 19.00 будет закрыта крайняя правая полоса проезжей части по четной стороне улицы Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева. На это же время вводится запрет на въезд на парковку по улице Амурской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

Водителей просят с пониманием относиться к введенным ограничениям и заранее планировать маршрут.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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