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Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы отремонтируют в Уфе

За шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе провели реконструкцию более 130 улиц, сообщил глава администрации столицы в соцсетях.

Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы отремонтируют в Уфе
Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы отремонтируют в Уфе

«Этот год – не исключение. Продолжим работы, начатые ранее на улицах Новороссийской, Рабкоров, Высотной и Зининском путепроводе. Начнем ремонт улиц Рижской, Города Галле, Шафиева, Менделеева, Льва Толстого и Демьяна Бедного», - отметил Ратмир Мавлиев.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает приведение в нормативное состояние дорог в городских агломерациях и повышение безопасности дорожного движения.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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