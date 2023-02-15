Ратмир Мавлиев рассказал, какие улицы отремонтируют в Уфе

«Этот год – не исключение. Продолжим работы, начатые ранее на улицах Новороссийской, Рабкоров, Высотной и Зининском путепроводе. Начнем ремонт улиц Рижской, Города Галле, Шафиева, Менделеева, Льва Толстого и Демьяна Бедного», - отметил Ратмир Мавлиев.



Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает приведение в нормативное состояние дорог в городских агломерациях и повышение безопасности дорожного движения.