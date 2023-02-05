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Житель Башкирии за пьяное вождение получил реальный срок

Наказание вынесено 28-летнему жителю Учалинского района, который уже был судим за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщили в МВД по РБ.

Житель Башкирии за пьяное вождение получил реальный срок
Житель Башкирии за пьяное вождение получил реальный срок

В декабре 2017 года водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и был лишен права управления автомобилем на 1 год 7 месяцев. В июне 2019 года против него было возбуждено уголовное дело за повторное вождение в состоянии опьянения, он был приговорен к 200 часам обязательных работ и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Летом 2022 года водитель был дважды задержан за рулем с признаками алкогольного опьянения, оба раза он отказался проходить медосвидетельствование. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «повторное вождение в состоянии опьянения».

Накануне Учалинский районный суд вынес приговор: 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишение права управления транспортным средством сроком на четыре года. Автомобиль конфискован. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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