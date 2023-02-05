В Башкирии за два дня привлекли к ответственности более 3 тысяч водителей

Профилактические мероприятия были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении правонарушителей 3,5 тыс. административных материалов.

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 75 нетрезвых водителей, из них семерым грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



Профилактическая работа по обеспечению дорожной безопасности продолжается, отметил Владимир Севастьянов.