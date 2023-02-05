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Вчера, 14:25

В Башкирии за два дня привлекли к ответственности более 3 тысяч водителей

Итоги рейдов, которые прошли в пятницу и субботу, подвел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Профилактические мероприятия были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении правонарушителей 3,5 тыс. административных материалов.

Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 75 нетрезвых водителей, из них семерым грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Профилактическая работа по обеспечению дорожной безопасности продолжается, отметил Владимир Севастьянов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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