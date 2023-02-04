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Вчера, 21:06

В России под отзыв попали более 47 тысяч автомобилей «Тойота» и «Лексус»

Кампания затронула модели Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, HIACE, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, реализованные с 28 ноября 2020 года, сообщает Росстандарт.

В России под отзыв попали более 47 тысяч автомобилей «Тойота» и «Лексус»
В России под отзыв попали более 47 тысяч автомобилей «Тойота» и «Лексус»

В указанных автомобилях в случае серьезного ДТП есть вероятность того, что машина не сможет принять обратный вызов от автоматизированной системы экстренного реагирования. Кроме того, на некоторых авто могут быть не сохранены последние данные о местоположении машины.

В дилерских центрах ведется бесплатное перепрограммирование модуля передачи данных. Для этого владельцам необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Определить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку вин-кодов.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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