-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Авто
Вчера, 14:33

Jeep отзывает в России более тысячи автомобилей

Кампания затронула модели Grand Cherokee, реализованные с 2018 года, сообщает Росстандарт.

Jeep отзывает в России более тысячи автомобилей
Jeep отзывает в России более тысячи автомобилей

В указанных авто из-за возможной неисправности в блоке управления антиблокировочной тормозной системы могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

В рамках программы ведется проверка и при необходимости перепрограммирование блока управления АБС. Владельцев оповещают представители изготовителей. Самому определить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку вин-кодов.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика