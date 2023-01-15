Jeep отзывает в России более тысячи автомобилей

В указанных авто из-за возможной неисправности в блоке управления антиблокировочной тормозной системы могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

В рамках программы ведется проверка и при необходимости перепрограммирование блока управления АБС. Владельцев оповещают представители изготовителей. Самому определить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку вин-кодов.

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