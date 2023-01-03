В Башкирии отремонтируют дорогу Сибай - Акъяр

Вопрос проработан по итогам Послания главы республики Радия Хабирова Госсобранию – Курултаю.

- За последние годы мы проделали большой объем работы в части улучшения дорожной инфраструктуры в республике, поэтапно приводя в порядок объекты, о которых в первую очередь просят жители, - отметил Андрей Назаров. – Жители Зауралья много писали о состоянии автомобильной дороги Сибай - Акъяр, которая действительно сегодня в не очень хорошем состоянии. В этом году необходимо приступить к ремонтным работам.

Точная сумма будет определена после подготовки сметной документации.

По словам вице-премьера Алана Марзаева, в 2023 году предполагается отремонтировать участки общей протяженностью 24,2 километра. Из них 16,6 километра расположены в Баймакском районе, 7,4 киломера – в Хайбуллинском. В 2024 году планируется привести в порядок 23,5 километра дороги: 14 километров в Баймакском и 9,5 километра – в Хайбуллинском.

Кроме того, будут построены автоматические пункты весогабаритного контроля. Они расположатся на 45-м километре автодороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара, на 65-м километре трассы Сибай – Акъяр и на 115-м километре автодороги Магнитогорск – Ира. Также предусмотрено выделение средств на отсыпку дорог: 54 муниципалитета получат дополнительные субсидии в размере 540 млн рублей.