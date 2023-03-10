В Туймазах Радий Хабиров передал семье погибшего участника СВО орден генерала Шаймуратова

Во время общения с матерью военнослужащего Файмой Афзалтдиновной, супругой Гульназ Зиннуровной, детьми Алиной и Рамазаном Радий Хабиров выразил им слова соболезнования и поблагодарил маму героя за воспитание сына – патриота и защитника Отечества.

– Я читал и знаю, каким был ваш сын и муж, разговаривал с его командирами. Рустам был очень достойным человеком. Понимаем, какая это для вас потеря, поэтому всегда будем рядом с вами, – подчеркнул Радий Хабиров. – Все наши воины сегодня героически сражаются за Родину. Республика будет поддерживать ребят и их семьи. В частности, мы предлагаем родителям военнослужащих пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере.

Руководитель республики передал семье Рустама орден генерала Шаймуратова, которым боец награжден посмертно за проявленные мужество и героизм.

Радий Хабиров также поручил администрации Туймазинского района принять меры по увековечению памяти героя-добровольца. Глава муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что в память о земляке до 9 мая 2023 года планируют установить мемориальную доску и Парту Героя в средней школе села Татар-Улканово. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.