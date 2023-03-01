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Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева

23 года назад в неравном бою в Аргунском ущелье в Чеченской Республике погибли уроженцы нашей республики гвардии майор Александр Доставалов из Уфы и гвардии младший сержант Роман Афанасьев из Белебеевского района. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров написал сегодня, 1 марта, на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева

- За самоотверженность, мужество и отвагу Александр Доставалов посмертно удостоен звания Герой России, Роман Афанасьев – награжден орденом Мужества, - написал Радий Хабиров. – Их имена увековечены. В селе санатория Глуховская в Белебеевском районе имя Романа Афанасьева носит средняя школа, на фасаде установлена мемориальная доска. В Пскове (где находилось воинское подразделение военнослужащих) младшему сержанту установлен памятник.

Глава Башкирии напомнил, что майор Александр Доставалов приказом министра обороны России навечно зачислен в списки пятой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ. В парке Победы в Уфе его имя высечено на памятнике солдатам из Башкирии, погибшим в локальных войнах XX века. Имя героя присвоено Башкирскому кадетскому корпусу Приволжского федерального округа в Ишимбае, где установлен и бюст Александру Доставалову.

- В наши дни имя Героя России Доставалова звучит по-особому, - отметил Радий Хабиров. – Ведь один из трех добровольческих батальонов из Башкирии назван именем командира десантников. Его бойцы с честью выполняют задачи спецоперации. Вечная память павшим героям. И слава тем, кто продолжает их ратное дело.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.

Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Радий Хабиров напомнил о подвиге десантников Александра Доставалова и Романа Афанасьева
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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