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Вчера, 14:22

Из Башкирии в зону СВО пришел очередной гуманитарный обоз

В Башкирии глава города Баймак Радмир Исянбаев рассказал о доставке очередного гуманитарного обоза мобилизованным и добровольцам батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщает редакция газеты «Баймакский вестник».

Из Башкирии в зону СВО пришел очередной гуманитарный обоз
Из Башкирии в зону СВО пришел очередной гуманитарный обоз

По словам Радмира Исянбаева, бойцам были переданы посылки, письма от родных и близких, а также одежда и продукты питания, приготовленные населением этого муниципального образования.

«Ребята больше всего обрадовались посылкам, отправленных их семьями, родными. Тут же открывали и читали письма, написанные учащимися школ», - отметил Радмир Исянбаев. При этом он сообщил, что настрой у бойцов позитивный, они также передают пламенный привет всем жителям района и города.

Фото: страница Радмира Исянбаева в соцсетях.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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