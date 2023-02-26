Из Башкирии в зону СВО пришел очередной гуманитарный обоз

По словам Радмира Исянбаева, бойцам были переданы посылки, письма от родных и близких, а также одежда и продукты питания, приготовленные населением этого муниципального образования.

«Ребята больше всего обрадовались посылкам, отправленных их семьями, родными. Тут же открывали и читали письма, написанные учащимися школ», - отметил Радмир Исянбаев. При этом он сообщил, что настрой у бойцов позитивный, они также передают пламенный привет всем жителям района и города.

Фото: страница Радмира Исянбаева в соцсетях.