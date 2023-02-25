В Сибае мать потеряла второго сына, участвовавшего в СВО на Украине

Мать потеряла в СВО второго сына… «В декабре прошлого года мы простились с его братом Романом Мамошкиным. Оба они заключили контракт с частной военной компанией "Вагнер"», – пишет Азамат Юлдашбаев. Он добавил со скорбью:

«Большое горе для матери – потерять двух сыновей. Ничем не унять боль ее потери. Мы не оставим Тамару Владимировну и будем помогать всем, чем можем. Сергею вечная память и благодарность земляков за защиту Родины».

Между тем

Именно Сибай выбран наряду с двумя другими городами – Уфой и Нефтекамском – местом, где глава Башкортостана Радий Хабиров поручил создать в ближайшее время центры поддержки участников СВО и членов их семей.

Фото со страницы мэра Сибая Азамата Юлдашбаева.