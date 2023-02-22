В Башкирии будут судить главврача районной больницы

Пять лет, с 2014 по 2019 год, главврач давал указания работникам оформлять амбулаторные карты и вносить в них недостоверные сведения об оказании медицинских услуг и пребывании граждан в стационаре больницы для недопущения сокращения бюджетного финансирования и штатной численности учреждения.

Кроме того, он установил сотрудникам повышенный размер оплаты труда и стимулирующих выплат, но медработники не получали их полностью. Они передавали определенную мзду главврачу – через руководителей структурных подразделений. Руководил ими страх: взамен неприменение мер дисциплинарной ответственности, а кому-то грозили увольнением.

В результате преступных действий руководящего работника бюджету причинен ущерб на сумму свыше 1,9 миллиона рублей.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Его уголовное дело направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.