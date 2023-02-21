В Уфе прошёл квиз на башкирском ко Дню родного языка

Организаторами проекта стали Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Ассоциация молодежных землячеств РБ и Общество краеведов РБ. Игра стала второй в рамках проекта, который осуществляется на средства гранта главы Республики Башкортостан. Первая игра была посвящена жизни и творчеству Рами Гарипова.

Новый квиз состоял из вопросов о жизни башкирских батыров: Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова, Алдара Исекеева, Караная Муратова, Шагали Шакмана. Планируется проведение еще четырех игр на темы, связанные с башкирской культурой и литературой.



- Игровой метод удачен в изучении любого языка или предмета. Мы проводим квизы в надежде, что участники получат новые знания о своем народе, о его истории и языке. Игра идет на башкирском языке, что помогает развитию разговорного башкирского среди студентов и молодежи, - говорит директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фото из соцсетей.