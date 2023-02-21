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В Уфе прошёл квиз на башкирском ко Дню родного языка

На базе факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий прошел квиз на башкирском языке, приуроченный к Международному дню родного языка, сообщает пресс-служба Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

В Уфе прошёл квиз на башкирском ко Дню родного языка
В Уфе прошёл квиз на башкирском ко Дню родного языка

Организаторами проекта стали Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Ассоциация молодежных землячеств РБ и Общество краеведов РБ. Игра стала второй в рамках проекта, который осуществляется на средства гранта главы Республики Башкортостан. Первая игра была посвящена жизни и творчеству Рами Гарипова. 

Новый квиз состоял из вопросов о жизни башкирских батыров: Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова, Алдара Исекеева, Караная Муратова, Шагали Шакмана. Планируется проведение еще четырех игр на темы, связанные с башкирской культурой и литературой.

- Игровой метод удачен в изучении любого языка или предмета. Мы проводим квизы в надежде, что участники получат новые знания о своем народе, о его истории и языке. Игра идет на башкирском языке, что помогает развитию разговорного башкирского среди студентов и молодежи, - говорит директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Фото из соцсетей.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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