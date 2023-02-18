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Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО

Вместе с другими волонтерами они доставили гуманитарную помощь бойцам-землякам

Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО
Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО

Об Урале Гиззатуллине и Вадиме Галине мы уже писали на страницах "Республики Башкортостан". Они вдвоем рискнули поехать в зону специальной военной операции с гуманитарной помощью в январе, а после этого еще раз ездили уже в начале февраля.

Второй раз выехали четыре автомобиля с тремя прицепами. Машины были сильно нагружены. В основном повезли именные посылки, также и передачи для всех. На собранные деньги от населения купили и переправили четыре тепловизора. Кроме этого, дети написали письма.

В этот раз поехали на двух автомобилях. На «ГАЗели»  и  на легковушке с прицепом – всего пять человек. По дороге заменяли друг друга.

Выехали 12 февраля, а уже 16 февраля были дома, проехав 2250 километров туда и столько же обратно.

- Посылок было очень много. Машины - полные. В основном это именные посылки от родственников. В сборе гуманитарной помощи приняли участие некоторые сельские советы и просто неравнодушные люди со всего района. Съездили нормально. Как и в прошлый раз, по дороге не было проблем на постах. Ездили по проторенному маршруту. В первую очередь это был Северодонецк. Затем уже поехали дальше. Побывали еще в трех населенных пунктах, где служат наши учалинцы. Постарались, конечно, вручить именные посылки, так сказать, из рук в руки, но сами понимаете, там идет война, не со всеми удалось встретиться. - рассказал он. - Ребята передавали большой привет Учалам и Башкортостану. Настроение у них хорошее, боевое. Держатся бодро, не унывают, не сомневаются, что победа будет за нами и все они вернутся домой живыми и здоровыми. 

Напомним, Урал Гиззатуллин сам из Учалинского района, работает вахтовым методом в Якутии, водителем в карьере. У него четверо детей, трое из них несовершеннолетние. В зоне СВО у Урала Гиззатуллина служат родственники.

Более подробно о поездке учалинцев в зону СВО к землякам читайте в одном из ближайших номеров газеты "Республика Башкортостан".

Фото Урала Гиззатуллина

 

 

 

Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО
Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО
Урал Гиззатуллин из Учалинского района вернулся с очередной третьей поездки в зону СВО
Автор:Аниса Янбаева
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