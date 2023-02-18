Радий Хабиров: «Нашим парням на СВО помогает вся республика»

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях пост, в котором поблагодарил жителей республики за помощь бойцам СВО.

«Нашим парням на СВО сегодня помогает вся республика, – написал руководитель региона. – Кто-то – продуктами, другие закупают автомобили, третьи – делают своими руками то, что необходимо на передовой.



Шапки, повязки, пояса, белье, спальники, шевроны, снуды и другие нужные для наших бойцов вещи уже полгода шьет в Янауле Эльмира Мухаметшина вместе со своими единомышленницами.



Жительницы Ермекеевского района объединились и устроили акцию «Солдатская домашняя лапша». Заготовили 45 килограммов. Супруги Кондратьевы из того же района передали трех баранов, из которых местные хозяйки приготовили 150 банок тушенки. Собирают мед, другие домашние продукты».

В своем посте Хабиров поблагодарил неравнодушных граждан за помощь.



Фото: соцсети.