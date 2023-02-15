Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

В одном ряду с ветеранами-интернационалистами, участниками специальной военной операции Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу павших бойцов.

«На фото слева от меня – Михаил Николаевич Савельев. Участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды. Он возглавляет Кугарчинское отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство». Справа – его сын Евгений, он участвует в специальной военной операции, сейчас – в отпуске», - написал он на своей странице в соцсетях.



Глава Башкирии отметил, что сегодня подобные мероприятия проходят по всей республике. В этот день мы вспоминаем павших и благодарим тех, кто защищал и защищает сейчас наше Отечество.

«Наши бойцы всегда сражались мужественно и героически. И сейчас тысячи наших парней с честью выполняют воинский долг. Желаю им вернуться с победой, живыми и невредимыми», - отметил руководитель региона.

Напомним, почти 10 тысяч воинов из Башкирии участвовали в военной операции в Афганистане, 343 из них погибли.

Фото пресс-службы главы РБ.