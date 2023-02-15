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Вчера, 15:45

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

Сегодня, 15 февраля, в  34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана глава Башкирии принял участие в памятных мероприятиях, прошедших в Кугарчинском районе.

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов
Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов

В одном ряду с ветеранами-интернационалистами, участниками специальной военной операции Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу павших бойцов.

«На фото слева от меня – Михаил Николаевич Савельев. Участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды. Он возглавляет Кугарчинское отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство». Справа – его сын Евгений, он участвует в специальной военной операции, сейчас – в отпуске», - написал он на своей странице в соцсетях.

Глава Башкирии отметил, что сегодня подобные мероприятия проходят по всей республике. В этот день мы вспоминаем павших и благодарим тех, кто защищал и защищает сейчас наше Отечество.

«Наши бойцы всегда сражались мужественно и героически. И сейчас тысячи наших парней с честью выполняют воинский долг. Желаю им вернуться с победой, живыми и невредимыми», - отметил руководитель региона.

Напомним, почти 10 тысяч воинов из Башкирии участвовали в военной операции в Афганистане, 343 из них погибли.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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