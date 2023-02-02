В Уфе вручили награды росгвардейцам 29-го отряда, вернувшегося из зоны СВО

Генерал-майор полиции Александр Бурдо вручил росгвардейцам, проявившим в зоне СВО мужество и героизм, государственные и ведомственные награды. Он сказал:

«Спасибо вам за вашу работу на благо нашей Родины. Вы до последнего дня командировки оставались верны Отечеству, и даже в трудные минуты ни один из вас не проявил трусость или малодушие. Но самое главное – все вернулись живыми и здоровыми».

К бойцам обратился вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов:

«Вместе с вашими семьями мы радуемся вашему возвращению домой. Вашим семьям спасибо за понимание, терпение, поддержку!».

Ирек Сагитов отметил на своей странице в соцсетях, что «вклад бойцов в укрепление оборонного щита страны очень значим».

Фото из аккаунта Ирека САГИТОВА.