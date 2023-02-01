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В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку

Сегодня, 1 февраля, на Советскую площадь Уфы прибыла колонна из нескольких автобусов. В них – военнослужащие, которых мобилизовали в сентябре для участия в СВО. 

В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку
В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку

Все они прибыли в краткосрочный отпуск. На площадь приехали их родные и близкие, а также советник главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. Он сказал бойцам: «Вы достойно выполняете поставленные боевые задачи, не подводите республику, мы получаем хорошие отзывы от ваших командиров. Впереди у вас отпуск, который вы проведете со своими семьями. Желаю вам хорошо отдохнуть и все дни посвятить общению с близкими, которые вас очень ждали и соскучились».

Боец из Уфы с позывным «Вольт» сказал корреспонденту агентства «БИ»: «Для солдата нет ничего лучше, чем увидеть своих родных, это лучшая награда. Надеюсь, мы все скоро вернемся с победой. Я был призван 28 сентября. Конечно, в первый месяц нам всем было немного непривычно, но сейчас мы уже набрались военного опыта, все ребята у нас в подразделении боевые, все на позитиве. Все дни отпуска я, конечно, проведу с семьей. Вы знаете, у Уфы свой вкус и запах, я соскучился и по нашему городу».

Алик Камалетдинов рассказал, что встретил «уже вторую партия наших военнослужащих, приехавших в отпуск. Первая партия ребят приехала самостоятельно, потому что нас вовремя не оповестили их командиры. Но обратно мы их уже отправили организованно».

– Уже становится доброй традицией встречать ребят на Советской площади. Это было предложение главы республики и нашим воинам оно пришлось по душе. Очень хочу, чтобы мы тут всех однажды встретили и больше уже не провожали туда, – сказал советник главы Башкортостана.

В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку
В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку
В Башкирию приехали мобилизованные в сентябре в СВО. На побывку
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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