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В Башкирии полицейские передали в зону СВО автомобиль

Сотрудники отдела полиции Белорецкого района купили на свои средства УАЗ, загрузили его посылками для наших бойцов, и отправили в составе гумконвоя на территорию военной спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии полицейские передали в зону СВО автомобиль
В Башкирии полицейские передали в зону СВО автомобиль

Это не первая помощь, которую оказывают военным из Башкирии белоречане. С начала СВО они уже собрали тонны гуманитарной помощи. На сей раз, кроме продуктов, экипировки и техники на территорию военной операции отправился еще и автомобиль.

Когда инспектору патрульно-постовой службы отдела полиции Белорецкого района Вадиму Мулынбаеву стало известно, что мобилизованные земляки нуждаются в машине, он обратился к своим коллегам с просьбой оказать материальную помощь для ее приобретения. И начальник местной полиции Дим Надербаев, и весь личный состав одобрили его порыв. Буквально в считанные дни сослуживцы собрали нужную сумму. Об инициативе узнали военные разведчики запаса и военнослужащие запаса внутренних войск, которые тоже приняли участие в сборе средств.

«Сотрудники полиции нашли подходящую машину, на которую вполне хватало собранных денег. Однако тут в дело вмешался глава Белорецкого района Андрей Иванюта. В результате с помощью районной администрации была приобретена более дорогая и крепкая машина. А чтобы автомобиль не подвел наших бойцов, его тщательно подготовили, привели в порядок, провели техобслуживание. В итоге, купленный общими усилиями автомобиль в составе гумконвоя загрузили посылками, и он отправился к месту расположения наших войск. Подарок будет передан мобилизованным в полк, где служат жители нашей республики», — рассказала подробности представитель местной полиции Гузель Дронова.

Фото предоставлено пресс-службой Отдела МВД России по Белорецкому району.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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