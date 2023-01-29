В Башкирии мобилизованные после отдыха вновь отправились в зону СВО

Мобилизованные отправились в путь к своим подразделениям на автобусах, выделенных по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Запланировано, что транспорт вернется обратно с другими военнослужащими, которым также полагается отпуск.

- Бойцы отдохнули, после общения с родными с новыми силами отправились в свое расположение. Отмечу, воины смогли встретиться с руководителями муниципалитетов. Все поступившие от бойцов вопросы и просьбы записаны, они будут решаться. Их семьи не остаются без внимания, - подчеркнул Алик Камалетдинов.

Фото: ИА «Башинформ».