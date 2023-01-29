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В Башкирии мобилизованные после отдыха вновь отправились в зону СВО

Из Башкирии в зону проведения специальной военной операции уехали военнослужащие из числа мобилизованных, которые находились в республике в краткосрочном отпуске. Об этом сообщил советник в соцсетях Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов.

В Башкирии мобилизованные после отдыха вновь отправились в зону СВО
В Башкирии мобилизованные после отдыха вновь отправились в зону СВО

Мобилизованные отправились в путь к своим подразделениям на автобусах, выделенных по поручению главы Башкирии Радия Хабирова. Запланировано, что транспорт вернется обратно с другими военнослужащими, которым также полагается отпуск.

- Бойцы отдохнули, после общения с родными с новыми силами отправились в свое расположение. Отмечу, воины смогли встретиться с руководителями муниципалитетов. Все поступившие от бойцов вопросы и просьбы записаны, они будут решаться. Их семьи не остаются без внимания, - подчеркнул Алик Камалетдинов.

Фото: ИА «Башинформ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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