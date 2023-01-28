В Белорецком районе Башкирии изготавливают блиндажные свечи для мобилизованных земляков

Блиндажная (окопная) свеча используется для освещения, а еще их можно поместить внутрь печки-буржуйки, разогревать и даже готовить еду. Она не задувается ветром, не промокает. Ее можно затушить при необходимости и использовать через какое-то время заново.

Они способны беспрерывно гореть четыре-восемь часов в зависимости от размера.

Процесс изготовления очень прост. Пустая консервная банка, картон, парафин или воск – вот и все составляющие. Одного килограмма парафина хватает на четыре-пять свечей.



«На следующей неделе планируем очередную отправку гуманитарной помощи для наших мобилизованных солдат. Отправим и блиндажные свечи», - сообщает на своей странице в соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Фото из открытых источников.



