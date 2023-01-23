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Вчера, 16:55

Глава Башкирии посетил родителей погибших бойцов

В Альшеевском районе состоялась встреча руководителя региона Радия Хабирова с родными и близкими военнослужащих, сложивших головы в зоне СВО.

Глава Башкирии посетил родителей погибших бойцов
Глава Башкирии посетил родителей погибших бойцов

Участники военной спецоперации Айбулат Габдулманов, Руслан Халимов и Рустам Шевяхов посмертно награждены орденами Мужества. Глава республики поблагодарил родителей героев за то, что они воспитали своих сыновей защитниками и патриотами своей Родины и передал им награды. Отметив необходимость увековечить память погибших земляков, чтобы они стали примером для молодежи.

Кроме того, Радий Хабиров предложил родителям обследоваться и подлечиться в республиканском кардиоцентре. «Наша святая обязанность помнить о наших земляках-героях и окружить заботой их семьи и детей, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул глава региона.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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