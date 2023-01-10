-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Сегодня, 11:53

Ветерану войны из Башкирии исполнилось сто лет

Вильдан Шарипов из Гафурийского района отмечает вековой юбилей.

Ветерану войны из Башкирии исполнилось сто лет
Ветерану войны из Башкирии исполнилось сто лет

На малой родине его хорошо знают как человека с активной жизненной позицией, поэта, краеведа.

Он родился в 1923 году в деревне Саитбаба. После окончания школы работал учетчиком в колхозе. В одной их силосных ям ему случайно попали лопатой в пятку. Хлынула кровища, Вильдана увезли в районную больницу. Он весь изнервничался, услышав предложение одного из хирургов ампутировать пятку.  А другой с ним не согласился. Утром 22 июня 1941 года ему сделали операцию, а в полдень по радио объявили о начале войны.

Вильдана Шарипова призвали  в начале 1942 года. Служил в взводе разведки. Они занимались в основном наблюдением за передвижением противника, оценкой их сил и средств, зачастую находясь по ту сторону фронта. Потери были страшные. Из полсотни человек из их подразделения скоро осталось меньше десятка. В одном из боев тяжелое ранение получил и Шарипов. После долгого лечения в госпиталях его демобилизовали. Работал учителем, директором в школах Гафурийского района, парторгом в колхозе.

Вместе с супругой Хафизой воспитали семерых детей, а внуков и правнуков у них – более трех десятков. К сожалению, в прошлом году супруга умерла после перенесенного коронавируса. Вильдан Аюпович теперь на попечении у старшего сына Рашита.

- У нас в роду долгожителей много, - рассказывает Рашит Вильданович – бывший педагог, работник районной администрации. – Отец – истинный трудоголик, у нас была своя пасека в семи километрах от деревни. Так он в летнее время каждый день направлялся туда после трудового дня пешком. Всю жизнь писал стихи, статьи о наших выдающихся земляках, об истории края – автор более 20 книг. Он теперь плохо видит и слышит, но по его просьбе каждый день читаем ему новости из газет. Отец всегда на позитиве, до сих  сохранил ясную память.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» поздравляет Вильдана Аюповича с вековым юбилеем и желает ему здоровья и бодрости духа!

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика