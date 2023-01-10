Ветерану войны из Башкирии исполнилось сто лет

На малой родине его хорошо знают как человека с активной жизненной позицией, поэта, краеведа.

Он родился в 1923 году в деревне Саитбаба. После окончания школы работал учетчиком в колхозе. В одной их силосных ям ему случайно попали лопатой в пятку. Хлынула кровища, Вильдана увезли в районную больницу. Он весь изнервничался, услышав предложение одного из хирургов ампутировать пятку. А другой с ним не согласился. Утром 22 июня 1941 года ему сделали операцию, а в полдень по радио объявили о начале войны.

Вильдана Шарипова призвали в начале 1942 года. Служил в взводе разведки. Они занимались в основном наблюдением за передвижением противника, оценкой их сил и средств, зачастую находясь по ту сторону фронта. Потери были страшные. Из полсотни человек из их подразделения скоро осталось меньше десятка. В одном из боев тяжелое ранение получил и Шарипов. После долгого лечения в госпиталях его демобилизовали. Работал учителем, директором в школах Гафурийского района, парторгом в колхозе.

Вместе с супругой Хафизой воспитали семерых детей, а внуков и правнуков у них – более трех десятков. К сожалению, в прошлом году супруга умерла после перенесенного коронавируса. Вильдан Аюпович теперь на попечении у старшего сына Рашита.

- У нас в роду долгожителей много, - рассказывает Рашит Вильданович – бывший педагог, работник районной администрации. – Отец – истинный трудоголик, у нас была своя пасека в семи километрах от деревни. Так он в летнее время каждый день направлялся туда после трудового дня пешком. Всю жизнь писал стихи, статьи о наших выдающихся земляках, об истории края – автор более 20 книг. Он теперь плохо видит и слышит, но по его просьбе каждый день читаем ему новости из газет. Отец всегда на позитиве, до сих сохранил ясную память.

Редакция газеты «Республика Башкортостан» поздравляет Вильдана Аюповича с вековым юбилеем и желает ему здоровья и бодрости духа!