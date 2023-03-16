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#ПоводГордиться
Сегодня, 14:25

Герои по соседству

Как правило герои таковыми себя не считают и очень удивляются, когда их поступки восхищают окружающих и становятся поводом для наград и новостных колонок СМИ. Одна из таких отважных женщин — жительница Туймазов Анастасия Денисова.

Герои по соседству
Герои по соседству

Благодаря рискованному поступку у нее появились, можно сказать, двое крестников. Это подростки, брат с сестрой, которые едва не погибли в огне, но на их счастье мимо проходила старший инспектор группы кадров межрегионального учебного центра управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану Денисова…

Все произошло два года назад, в начале ноября 2020 года. Анастасия Александровна возвращалась домой, когда увидела черные клубы дыма — горела соседская баня, которая была пристроена к жилому дому. Возле окна в отчаянии бились дети, которые никак не могли открыть рамы. Возле выхода уже все пылало и они фактически оказались в огненной ловушке.

Женщина, недолго думая, кинулась на помощь: выломала москитную сетку, открыла окно и вытащила 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. Тем временем прохожие уже вызвали пожарных, а Анастасия Александровна повела напуганных детей к себе домой успокаивать, отмывать и переодевать. Потом за ними в шоковом состоянии прибежала мама. Впору вспомнить народную мудрость: ближний сосед, лучше дальней родни.

По словам Денисовой, ее поступок — никакой не подвиг: несчастье может произойти с любым человеком, поэтому люди должны помогать друг другу. К чрезвычайным ситуациям ей не привыкать, профессия такая. Кстати, она себя называет «потомственным уфсиновцем», поскольку в системе исполнения наказаний служили ее многочисленные родственники.

В прошлом году Анастасию Денисову наградили общероссийской общественной премией «Щит и роза», номинантками которой ежегодно становятся лучшие сотрудницы правоохранительных и силовых структур России. Об этом событии писала наша газета. Башкортостан, это повод гордиться!

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

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