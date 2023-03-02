«Народный фронт» Башкортостана отправил землякам – бойцам СВО ещё один автомобиль

Полноприводную грузопассажирскую «Газель» передали трубная компания «Поток» и ООО НПО «Огнезащита». Машина уже доставлена в одно из подразделений, где служат мобилизованные из Башкортостана, сообщает пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

Вместе с автомобилем бойцам переданы генераторы, бензопилы, спальники, канистры, топливные бочки и другие, необходимые в боевых условиях, вещи.

Отправились на передовую и подарки защитникам от юной жительницы Стерлитамака Евдокии Левадной. Восьмилетняя девочка вышила бисером иконы с ликом архангела Михаила, который всегда считался покровителем воинов, сражающихся за правое дело.

«Сейчас нашим землякам на передовой нужны полноприводные автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры. Горжусь тем, что все больше людей участвуют в проекте «Народный фронт. Всё для победы!». Кто-то помогает, перечисляя средства в фонд, кто-то приносит в пункт сбора необходимую технику. Дети передают нашим защитникам письма и рисунки. И, конечно, огромная благодарность нашим партнерам, которые оказывают помощь на постоянной основе. Мы сделаем все, чтобы собранная помощь дошла до наших земляков», – сказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома «Народного фронта» в Республике Башкортостан.