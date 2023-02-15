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В Башкирии студенты медицинского колледжа спасли пенсионера

Третьекурсники Туймазинского медицинского колледжа Альберт Нурмухаметов и Денис Николайчев проезжали на машине по улице Комарова и заметили пожилого человека во дворе одного из домов. Денис сразу определил, что ему плохо.

В Башкирии студенты медицинского колледжа спасли пенсионера
В Башкирии студенты медицинского колледжа спасли пенсионера

Студенты увидели, что мужчина завалился на бок и упал бы, если б не проходившая мимо женщина. Она попыталась его поддержать, но сил у нее явно не хватало. Юноши остановили машину и бросились на помощь. Машину оставили на обочине – открытую, с ключами в замке зажигания.

– Попытались узнать, где он живет, чтобы довести до дома, – рассказал Альберт Нурмухаметов корреспонденту «Туймазинского вестника». – Но мужчина был так плох, что сумел только назвать номер квартиры. Мы кое-как довели его до ближайшего дома, постучали в дверь квартиры – и нам открыла дочь этого мужчины! Вызвали «скорую», дождались ее приезда. Медики померили давление, уровень сахара в крови – мужчина, оказывается, диабетик. Сделали укол. Только после этого мы уехали.

Но на душе все равно было как-то неспокойно. Вспоминали о нем постоянно. Решили навестить. Дверь нам открыл дедушка. Он сразу нас узнал. Сказал, что такое с ним случилось впервые. Благодарил за то, что не прошли мимо. Не знаем, как, но об этом узнали в колледже. Сейчас о нас только и говорят. А что такого мы сделали-то? – удивляются студенты.

Кажется, парни действительно не понимают, что особенного они сделали. Но свою «пятерку» на неравнодушие и чуткость они получили вполне заслуженно, – делает вывод корреспондент газеты Анфиса Аитова.

Фото: «Туймазинский вестник».

Автор:Надежда РОМАНОВА
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