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Вчера, 13:57

«Шаймуратовцы» Бирска встретились со своим земляком - Героем России Борисом Дудко

В бирском ТОК-центре "Умникум" прошла встреча Героя России Бориса Дудко с учащимися "шаймуратовских" классов, студентами, учителями и представителями общественных организаций.

«Шаймуратовцы» Бирска встретились со своим земляком - Героем России Борисом Дудко
«Шаймуратовцы» Бирска встретились со своим земляком - Героем России Борисом Дудко

Сам родом из Бирска, Борис Александрович учился в местной школе № 4. Дважды воевал в Сирии, где стал заместителем начальника командира отдельного танкового батальона.

С начала СВО командовал танковой ротой в звании гвардии майора. В одном из боев его рота захватила укрепрайон, уничтожив 20 танков, 18 БМП и 200 человек вражеской армии. За свои действия Борис Дудко был награжден званием Герой России, а личный состав его роты - орденом Мужества.

"Как стать героем?" - спросили почетного гостя школьники. «Героями не рождаются, героями становятся; надо хорошо учиться, слушаться родителей, учителей; нужно очень много тренироваться физически и морально, быть патриотом…», - ответил Борис Александрович.

Фото: информационный отдел администрации Бирского района.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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