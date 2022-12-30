«Шаймуратовцы» Бирска встретились со своим земляком - Героем России Борисом Дудко

Сам родом из Бирска, Борис Александрович учился в местной школе № 4. Дважды воевал в Сирии, где стал заместителем начальника командира отдельного танкового батальона.

С начала СВО командовал танковой ротой в звании гвардии майора. В одном из боев его рота захватила укрепрайон, уничтожив 20 танков, 18 БМП и 200 человек вражеской армии. За свои действия Борис Дудко был награжден званием Герой России, а личный состав его роты - орденом Мужества.

"Как стать героем?" - спросили почетного гостя школьники. «Героями не рождаются, героями становятся; надо хорошо учиться, слушаться родителей, учителей; нужно очень много тренироваться физически и морально, быть патриотом…», - ответил Борис Александрович.

Фото: информационный отдел администрации Бирского района.