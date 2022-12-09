Радий Хабиров: Башкортостан всегда славился своими героями

"Башкортостан всегда славился своими героями", - открыл встречу Радий Хабиров.

Он напомнил собравшимся, что 284 наших земляка были удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне. А в 2020 году звезду Героя России посмертно получил генерал-майор Минигали Шаймуратов, командовавший 112-й Башкирской кавдивизией.

Золотую звезду получили и наши современники: Александр Доставалов, погибший весной 2000 года в Чеченской войне; старшие лейтенанты Игорь Насибуллин и Максим Серафимов, прапорщик Тамерлан Ильгамов, чьи жизни прервались в ходе СВО.

А вчера звание Героя России было присвоено майору Борису Александровичу Дудко. Уроженцу Бирска вручил награду лично президент страны Владимир Путин. Наш соотечественник является заместителем командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

- В рамках специальной военной операции он проявил мужество и героизм, - рассказал Радий Хабиров.

Фото: ИА "Башинформ".