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Вчера, 20:45

Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова

Сегодня, 6 декабря, уроженцу Башкирии Герою России полковнику Владимиру Алимову исполнилось 65 лет. Живет он в Москве, но отметить юбилей приехал на свою малую родину, в село Караидель одноименного района.

Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова
Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова

Прославленный летчик посетил районный краеведческий музей, заглянул в военно-патриотический штаб «Рысь» и местное отделение «Юнармии», пообщался с учащимися Караидельской школы №1, где в его честь торжественно открыли «Парту Героя».

Главное торжество состоялось в районном Дворце культуры. Заместитель руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев поздравил Владимира Алимова и вручил ему орден Генерала Шаймуратова.

— Сегодня я до глубины души удивлен и тронут всем происходящим — насколько все меня знают и уважают, начиная от детей и заканчивая почтенными жителями района, — признался сам герой дня. — Эмоции переполняют, я даже не смог сдержать слез. И хотя глаза у меня на мокром месте, но я безумно рад, что принял для себя такое решение — провести юбилей там, где я родился, среди близких и дорогих мне людей. Я всегда любил свой район, всегда старался его поддерживать и во всем помогать. Я и дальше по мере возможности не оставлю своих земляков.

Напомним, указом президента Российской Федерации от 15 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, заместителю командира вертолетной эскадрильи майору Владимиру Алимову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Среди его наград — ордена Красной Звезды (1990), Мужества (1996), «За военные заслуги» (1999), более 30 медалей. Владимир Алимов имеет звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации» (2006) и высшую летную квалификацию «Летчик-снайпер».

Фото: администрация Караидельского района.

Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова
Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова
Герою России Владимиру Алимову в день его юбилея вручили орден Генерала Шаймуратова
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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