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Вчера, 17:42

В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»

Мероприятие было посвящено Дню волонтёра.

В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»

В зале присутствовало очень много школьников и студентов.  Они знакомились с различными направлениями волонтерской деятельности, пообщались  с представителями добровольческих объединений.

Волонтерское движение в Учалах очень развито и работает по самым разным направлениям   - помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, участие в благоустройстве и уборке территорий, помощь в поиске пропавших людей, тушение пожаров, забота о животных.

Особенно отличились волонтеры в период пандемии и во время специальной военной операции. Пожилым и маломобильным гражданам они доставляли продукты питания и лекарственные средства на дом, активное участие принимали в сборе посылок  мобилизованным солдатам района.
В ходе мероприятия самые активные из добровольцев и волонтеров награждены благодарственными письмами администрации района.

По результатам форума объявлен конкурс проектов среди старшеклассников и студентов. Участники должны представить проект в любом из направлений волонтерской деятельности. Лучший проект получит финансирование для реализации.

Фото Риты Камаловой.

В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»
Автор:Аниса Янбаева.
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