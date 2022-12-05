В городе Учалы состоялся муниципальный образовательный форум «Твори добро»

В зале присутствовало очень много школьников и студентов. Они знакомились с различными направлениями волонтерской деятельности, пообщались с представителями добровольческих объединений.

Волонтерское движение в Учалах очень развито и работает по самым разным направлениям - помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, участие в благоустройстве и уборке территорий, помощь в поиске пропавших людей, тушение пожаров, забота о животных.

Особенно отличились волонтеры в период пандемии и во время специальной военной операции. Пожилым и маломобильным гражданам они доставляли продукты питания и лекарственные средства на дом, активное участие принимали в сборе посылок мобилизованным солдатам района.

В ходе мероприятия самые активные из добровольцев и волонтеров награждены благодарственными письмами администрации района.

По результатам форума объявлен конкурс проектов среди старшеклассников и студентов. Участники должны представить проект в любом из направлений волонтерской деятельности. Лучший проект получит финансирование для реализации.



Фото Риты Камаловой.