Фестиваль Спивакова перенёс уфимцев во Францию без виз и билетов

В программе фестиваля три концерта Национального филармонического оркестра России под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова. Открытие фестиваля состоялось вчера в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе. Перед концертом Владимир Спиваков рассказал журналистам, что всегда очень рад приезжать в Уфу, в Башкортостан:

— Это моя Родина. У человека должно быть это важное ощущение, что где-то есть его корни. Это всегда со мной живет. Мои дети спросили меня: как меня встречают в Уфе? Я ответил, что встречают, как родного, все рады, улыбаются, денег никто не хочет брать ни за что. Уфа — чистый город, здесь хороший воздух, редкие пробки. Город строится. Люди открытые, улыбаются.

Маэстро отметил, что у слушателей первого фестивального концерта есть возможность побывать во Франции без визы и покупки билетов, так как программа состоит из произведений французских композиторов. Концерт открылся фрагментом оперы «Кармен» Ж. Бизе в транскрипции Р. Щедрина.

— «Кармен сюита» — великолепное произведение, одно из самых знаменитых, в нем танцевала Майя Плисецкая. Очень давно вместе с армянским камерным оркестром мы записали эту сюиту с концерта, и вдруг Щедрин мне позвонил и говорит: «Володя, я заболел. Не в действительности, а просто послушал эту запись, и мне так понравилось, что у меня поднялась температура!»

Во втором отделении концерта прозвучали редко исполняемые сочинения «Павана» Габриэля Форе и симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера — своеобразная музыкальная экскурсия по столице Франции в шести частях. Программа завершилась «Болеро» Мориса Равеля, но публика не хотела отпускать музыкантов, и после долгих оваций оркестр исполнил интермеццо из оперы «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича.

Сегодня на втором вечере фестиваля в Уфе маэстро Спиваков познакомит публику с очередным своим открытием, воспитанником его фонда — юным дарованием Романом Шером. 12-летний пианист сыграет с оркестром третий концерт Бетховена.

— Просто поразительный мальчик! Конечно, рановато играть такое сочинение такому маленькому мальчику, но он сам захотел его сыграть. Вы увидите, что у него будущее, — говорит маэстро.

Владимир Спиваков сообщил, что думает о проведении очередного конкурса скрипачей в Уфе. Музыканты, победившие на прошлых Международных конкурсах скрипачей Владимира Спивакова, по словам маэстро, сегодня находятся на музыкальном Олимпе:

— Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс играют лучше всех в мире, записываются в самой крутой фирме. Мы выпустили запись с Лозаковичем, и она считается самой продающейся. А Мария Дуэньяс тоже получила мировую известность. Она сыграла несколько концертов Бетховена в Вене, получила фантастическую критику, ее теперь называют «наша венская принцесса». Так что Уфа, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, без всякого пропуска и препятствий путешествует по миру!

Третий концерт фестиваля состоится 23 февраля в ДК «Нефтехимик» в Салавате, где коллектив исполнит три сюиты Чайковского из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» и сюиту из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

— Я люблю этот город, здесь находится музыкальная школа, мы подарили ей несколько очень хороших инструментов. Детишки приготовили небольшой концерт, — отметил маэстро. Он рассказал, что несмотря на то, что коллектив сейчас не гастролирует по Европе, он выступает в странах бывшего СССР и по России.

— Им сказали не принимать нас, они не принимают, но это их проблема, — говорит маэстро о европейских коллегах. — Мы работаем, записываем диски, которые все равно проникают на Запад и имеют миллионные прослушивания. У нас проблем нет, мы занимаемся своим делом. Впереди ведь юбилей Сергея Рахманинова. Рахманинов для меня это икона по всем параметрам — не только как композитор, но и как человек. К этому юбилею мы записали все концерты Рахманинова для фортепиано, закончили три его симфонии. Это колоссальный труд, это все равно, что подняться на Эверест и спуститься. Иногда люди поднимаются и не могут спуститься, а мы спустились. Духовная музыка Сергея Васильевича тоже записана, так что свою миссию в этом плане я, считаю, выполнил.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит при поддержке главы республики, правительства и министерства культуры РБ в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Организатором выступил Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.