Застоявшуюся кровь по венам прогонит виброгимнастика

Но после того, как встретилась информация о том, что с помощью этой чудесной гимнастики человек вылечил больное сердце, захотелось снова вернуться к простым упражнениям, делающим для организма большое дело. Ведь виброгимнастика способна избавлять мышцы ног от избытка молочной кислоты, улучшать венозное кровообращение, при этом она действует не только на крупные вены ног, но и на капилляры, где в основном и образуются закупорки. А всего-то и нужно для здоровья — постучать пятками о твердую поверхность.

Итак, в положении стоя оторвите пятки от пола на 2 — 3 см и резко опустите их. Таким образом у вас получится прогнать кровь вверх по венам и не дать ей застояться. И если проделывать это упражнение многократно (30 резких опусканий по 5 раз в день), то жаловаться на больные ноги и в целом на здоровье уже не придется.

Надо сказать, что Александр Микулин был конструктором авиационных двигателей. Будучи на пенсии, он занялся проблемами сохранения здоровья. И в 76 лет поступил в медицинский институт, а затем защитил кандидатскую диссертацию по теме «Активное долголетие, или Система борьбы со старостью». Он писал, что «даже физически крепкие люди после нескольких часов умственной работы начинают чувствовать тяжесть в голове». И здесь на помощь приходит описанная выше виброгимнастика. «Легкие сотрясения тела нужно делать не спеша, не чаще раза в секунду. После тридцати упражнений следует отдыхать 5 — 10 секунд. Не старайтесь поднимать пятки высоко над полом. Упражнение от этого не станет эффективнее, а лишь вызовет ненужное утомление стоп. Слишком частые сотрясения тоже бесполезны. В межклапанных пространствах вен не успеет накопиться достаточная порция крови. И гидродинамический удар получится слишком слабым.

Сотрясения выполняйте жестко, но не настолько резко, чтобы они болезненно отдавались в голове». И результат, как говорится, вас приятно удивит.