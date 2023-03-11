Завтра будет светлее

По инициативе Радия Хабирова в 2023 году возобновится программа по улучшению наружного освещения в муниципалитетах республики. Об этом сообщила и. о. министра ЖКХ РБ Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.

Эта программа стартовала в 2019 году, ее бюджет с учетом софинансирования муниципалитетов составлял 642 млн рублей. В результате удалось установить и заменить более 40 тысяч светильников и более 5,5 тысяч опор наружного освещения.

Затем она была приостановлена. Это привело к росту жалоб жителей в соцсетях. Только за прошлый год через систему «Инцидент-менеджмент» поступило 1989 обращений по вопросам освещения. Чаще всего жаловались жители Уфы (702 обращения), Иглинского района (156), Стерлитамака (97). К тому же Уфа, Стерлитамак и районы вокруг Уфы активно застраиваются, и здесь требуется системное современное освещение.

Мониторинг показал, что в республике требуется дополнительная установка около 58 тысяч светильников, 25 тысяч опор и монтаж 14 тысяч километров самоизолирующего провода.

Теперь программа возобновляется, на ее реализацию в нынешнем году из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей. Это должно улучшить ситуацию с освещением социальных объектов, школ и детских садов.

В работе участвуют все 63 муниципалитета, дополнительно изыскиваются средства в размере 100 млн рублей.

Известны сроки реализации программы: до 30 мая должны завершиться конкурсные процедуры, а к первому августа будут выполнены строительно-монтажные работы.

У муниципалитетов есть и другие возможности по улучшению освещения. За счет средств местных бюджетов, к примеру, в Уфе реализуются мероприятия по устройству освещения в отдаленных населенных пунктах городского округа. В 2023 году в бюджете предусмотрено 12,9 млн рублей на установку 172 светильников, а также замену старых с высоким энергопотреблением на более экономичные и с улучшенными характеристиками, такой опыт уже есть в Нефтекамске. Сегодня он реализуется в Уфе. Радий Хабиров поручил и.о. министра ЖКХ РБ Ирине Головановой в течение месяца изучить опыт Нефтекамска и Уфы для его дальнейшего растространения в других городах республики.

— На сегодняшний день подписан энергосервисный контракт, все 50 тысяч светоточек в Уфе мы в этом году заменим на белый свет. Первые результаты станут заметны через пару месяцев — в городе будет светлее, — пообещал уфимский мэр Рат­мир Мавлиев.