Утихомирили снежную бурю

Под занавес ушедшего месяца погода разбушевалась — снегопад, то ослабевая, то усиливаясь вновь, не прекращался четыре дня. Финальным аккордом стал «коктейль» из ледяного дождя, метели и сильного ветра, который привел к резкому ухудшению видимости и ограничению движения по ряду направлений, в том числе — на федеральной трассе М-5.

— За четыре дня толщина снежного покрова в Туймазах увеличилась на 20 сантиметров. В итоге на расчистку улиц от снега вышло более 20 единиц спецтехники, — рассказывает главный специалист отдела благоустройства городской администрации Зиля Шайхутдинова. — Люди работали круглые сутки. Чтобы ускорить процесс, водители спецмашин вначале очищали дорожное полотно от основной массы снежного покрова, затем проходили еще раз, расширяя дорогу до ее привычных пределов. По действующим требованиям убирать снег дорожники должны в течение шести часов после выпадения осадков. Но наши подрядчики столько времени не ждали и включились в работу чуть ли не одновременно с началом снегопада.

Аналогичная ситуация наблюдалась на дорогах района. Как сообщил руководитель Туймазинского ДРСУ АО «Башкиравтодор» Раил Хазеев, в эти дни специалисты предприятия работали на расчистке снежных завалов практически без остановки. В первую очередь техника шла на самые сложные участки — автодороги Туймазы — Серафимовка, Туймазы — Белебей и подъезд к селу Алексеевка.

По словам чиновников, работать на опережение во многом помогает связь с инициативными гражданами, которые оперативно сообщали о заметенных улицах и тротуарах. Еще есть группа в ватсапе, в которой состоят работники отдела благоустройства и дорожники. Подобный подход позволяет более эффективно координировать работу всех профильных служб.

Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, ведется отсыпка дорог песко-соляной смесью, а тротуаров — мраморной крошкой. Ее в Туймазах используют уже четвертую зиму подряд. По отзывам дорожников, с гололедом она борется эффективнее, нежели песок и соль. Довольны и горожане — после прогулки по тротуарам обувь остается чистой.

Однако успокаиваться рано. По словам специалистов, режим повышенной готовности сохранится до конца марта. И этому есть причина: в последние годы именно весна преподносила малоприятные сюрпризы в виде метелей и обильных снегопадов.

Туймазинский район.