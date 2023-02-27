Еще раз про газ: кто виноват, если его отключают в многоквартирном доме?

- Начнем с того, что управляющая организация все-таки должна следить за состоянием вентканалов и системой дымоудаления многоквартирного дома. Самостоятельно или, заключив договор со специализированной организацией. Но, увы, компании порой халатно относятся к своим обязанностям, и на практике мы видим, что это правило нарушается.

Существует постановление правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Оно гласит, что, кроме содержания газового оборудования обязательным условием является обследование и ремонт дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах - не реже 3 раз в год.

- За чей счет должен производиться этот ремонт?

- Законом четко определено, что в состав общедомового имущества входят вентиляционные и дымовых каналы. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции относится к текущему ремонту. Так как жильцы ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общего имущества, данные виды работ должны производиться управляющей компанией, обслуживающей дом.

- Газа в доме нет. Какую ответственность за это несет Управляющая компания?

- В отношении нее проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Если нарушения подтверждаются, то УК ждет административная ответственность. Если она не выполняет свои обязательства, собственники вправе сменить ее.

- Но УК часто ведут себя так, будто ситуация их не касается.

- В Башкирии утвержден план ежегодных мероприятий по безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. За некоторые несет ответственность УК.

Это установка информационных стендов и щитов в газифицированных многоквартирных домах. Разработка плановых программ по замене внутридомовых газовых сетей со сроком эксплуатации в градации 60, 50, 40, 30 лет. Проведение разъяснительной работы среди собственников о необходимости диагностики (замены) внутренних газопроводов многоквартирных домов 30 и более лет эксплуатации. Сотрудничество с муниципальными администрациями по вопросу проверок дымоходов и вентиляционных каналов жилых домов. Контролировать работу нанятых организаций по проверке их состояния.

- Люди жалуются, что газ в домах отключают, не предупреждая их.

- Если ответственная служба обнаружила угрозу возникновения аварии, утечки газа или несчастного случая, то обязана немедленно приостановить подачу ресурса без предварительного уведомления заказчика.

Фото из открытых источников.