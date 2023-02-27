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Вчера, 17:10

Еще раз про газ: кто виноват, если его отключают в многоквартирном доме?

В Башкирии 86 многоквартирных домов отключены от газа. Причина - в нарушении работы системы вентиляции и дымоудаления. То есть продукты горения должным образом не выводятся из квартир, что несет реальную угрозу жизни и здоровью жильцов. Однако граждан такая забота не радует, и они требуют ответа со своих управляющих компаний. Но те сетуют, что на ремонт, который порой исчисляется сотнями тысяч рублей, денег нет. Кто же виноват в этой ситуации? Жильцы? Управляющие компании? Местные власти? Разбираемся вместе с начальником отдела специализированного государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Екатериной Кузьминой.

Еще раз про газ: кто виноват, если его отключают в многоквартирном доме?
Еще раз про газ: кто виноват, если его отключают в многоквартирном доме?

- Начнем с того, что управляющая организация все-таки должна следить за состоянием вентканалов и системой дымоудаления многоквартирного дома. Самостоятельно или, заключив договор со специализированной организацией. Но, увы, компании порой халатно относятся к своим обязанностям, и на практике мы видим, что это правило нарушается.
Существует постановление правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Оно гласит, что, кроме содержания газового оборудования обязательным условием является обследование и ремонт дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах - не реже 3 раз в год.

- За чей счет должен производиться этот ремонт?
- Законом четко определено, что в состав общедомового имущества входят вентиляционные и дымовых каналы. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции относится к текущему ремонту. Так как жильцы ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общего имущества, данные виды работ должны производиться управляющей компанией, обслуживающей дом.

- Газа в доме нет. Какую ответственность за это несет Управляющая компания?
- В отношении нее проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Если нарушения подтверждаются, то УК ждет административная ответственность. Если она не выполняет свои обязательства, собственники вправе сменить ее.

- Но УК часто ведут себя так, будто ситуация их не касается.
- В Башкирии утвержден план ежегодных мероприятий по безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. За некоторые несет ответственность УК.
Это установка информационных стендов и щитов в газифицированных многоквартирных домах. Разработка плановых программ по замене внутридомовых газовых сетей со сроком эксплуатации в градации 60, 50, 40, 30 лет. Проведение разъяснительной работы среди собственников о необходимости диагностики (замены) внутренних газопроводов многоквартирных домов 30 и более лет эксплуатации. Сотрудничество с муниципальными администрациями по вопросу проверок дымоходов и вентиляционных каналов жилых домов. Контролировать работу нанятых организаций по проверке их состояния.

- Люди жалуются, что газ в домах отключают, не предупреждая их.
- Если ответственная служба обнаружила угрозу возникновения аварии, утечки газа или несчастного случая, то обязана немедленно приостановить подачу ресурса без предварительного уведомления заказчика.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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