Двор с мозаикой

Одна из самых популярных в республике программ – «Башкирские дворики» - стартовала в 2019 году. За прошедшие четыре года в ее рамках удалось благоустроить 1120 придомовых территорий. В реализации программы активно участвуют жители: именно они определяют, как должен измениться двор, одобряют разработанный дизайн-проект и вкладывают собственные средства - 1 процент от общей суммы. Однако большую часть средств – 94 процента – предоставляет республика, 5 процентов – муниципалитет.

Работа по программе «Башкирские дворики» подразумевает комплексный подход: речь идет об асфальтировании проездов и обустройстве парковок, установке детских и спортивных площадок, монтаже наружного освещения и системы видеонаблюдения, озеленении и других видах работ.

Что планируется сделать в этом году и кого это коснется?

- По программе «Башкирские дворики» в нынешнем году будет отремонтировано 206 дворов. В ней примет участие 21 город республики, а также, по поручению главы республики Радия Хабирова, ряд сельских поселений. Это села Ермекеево, Шаран, Верхнеяркеево, Приютово, Бакалы, Месягутово и Семилетка. Работы планируется завершить до 30 августа, - сообщил начальник отдела по благоустройству дворовых территорий министерства ЖКХ Арсланбек Хайдаров.

Особенность «Башкирских двориков» этого года – каждый проект уникален. Ведь все придомовые территории имеют разный размер и конфигурацию, да и жители высказывают порой совершенно разные пожелания.

- В Белебее, например, двор за администрацией станет настоящей прогулочной зоной. Уникальным будет и покрытие – оно впервые будет выполнено в виде мозаики. Большой проект планируется реализовать в поселке Приютово. Он станет завершением проекта по благоустройству прошлого года, и в результате обновится территория целого микрорайона, - пояснил Арсланбек Хайдаров. – В Октябрьском и Туймазинском районе появятся детские площадки необычной формы: круглая, полукруглая, в виде бабочки и божьей коровки. При этом будет предусмотрено зонирование: свои площадки для малышей и детей постарше.

О деталях большого проекта в поселке Приютово Белебеевского района корреспонденту «РБ» рассказали в местном поссовете.

- В Приютово по программе «Башкирские дворики» будет благоустроена придомовая территория, относящаяся к семи многоквартирным домам. Это дома по улице Карла Маркса, 16 и 16а, бульвару Мира, 9, 11 и 13, улице Первомайской, 14 и улице 50 лет ВЛКСМ, 15. Общая площадь, на которой пройдут работы, превышает 13 тысяч квадратных метров. Обновленным двором смогут пользоваться более 600 жителей, - отметила глава администрации городского поселения Приютовский поссовет Лилия Юнусова.

На реализацию проекта выделена немалая сумма - 36 млн рублей. Это средства республики, местного бюджета и населения. В ходе работ будут выполнены все пожелания жителей: обустроены проезды, парковки и тротуары, смонтировано новое наружное освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы контейнерная и бельевая площадка, засеян газон. Также на территории появится детско-спортивная площадка с резиновым покрытием и ограждением площадью более 900 квадратных метров, подчеркнула Лилия Юнусова.

Кстати, это уже не первая придомовая территория, которая обновляется в поселке Приютово по программе «Башкирские дворики». Один двор, относящийся сразу к 13 домам, был благоустроен в 2019 году, еще один, на четыре дома, - в 2020-м. В минувшем году в программу вошли два двора четырех многоквартирных домов.