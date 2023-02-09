Леденящий ледниковый период

Из года в год мы с коллегой пытаемся возместить дефицит физнагрузки маршбросками от Дома печати до остановки общественного транспорта «Округ Галле».

Самые энергозатратные пешие экзерсисы приходятся на осенне-зимне-весенний периоды.

Да, именно экзерсисы: вы бы видели, какие нам порой приходится выделывать па, чтобы удержаться на поверхности земли. Шоу «Ледниковый период» отдыхает со всеми его звездами вместе взятыми. Они-то подготовленные тренерами-профессионалами, а мы-то совсем наоборот. Поскальзываясь, периодически виснем друг на друге, нелепо взмахивая от неожиданности руками и дрыгая в разные стороны ногами.

Больше всего поражает, что лед, коварно спрятавшийся под толстым слоем снежной каши, портит жизнь (а порой и здоровье) пешеходу на одной из центральных улиц столицы республики — проспекте Октября. Аккурат напротив торгового центра «Мир». Есть, конечно, очищенные от утоптанных зимних осадков островки у входа в коммерческие организации, где пару шагов можно сделать без боязни переломать себе кости. Но проезжая часть вдоль тротуара — просто буераки из ледяных надолбов, выбоин и грязных сугробов. Естественно, машины пытаются обогнуть это вязкое место по пешеходному тротуару, распугивая и так еле держащихся на ногах людей.

Обычно снегоуборочная техника здесь появляется уже в конце зимнего сезона. И тут начинается просто треш: ковши экскаваторов соскребают снег и лед вместе с асфальтом и кусками тротуарной плитки. Достается и не так давно установленным бордюрам из естественного камня. Не менее безжалостно уборка снежных валунов проводится и возле памятника Шагиту Худайбердину и фонтана, которые установлены по улице 50-летия Октября в сквере перед Домом печати — все края каменной клумбы вокруг мемориала и мраморная отделка артобъекта обколоты снегоуборочными машинами. Все эти выщербины потом красуются остальное время года. Такое впечатление, что рабочие назло варварски занимаются уборкой улиц, мол, хотели чистоты? Так нате вам, получите...

На том лично мои испытания не заканчиваются. Надо умудриться преодолеть дорогу до дома вечером или, наоборот, до остановки по пути на работу утром через двор, напротив Башкирского института социальных технологий. На тротуаре для пешеходов, о наличии которого зимой можно только догадываться, паркуются машины, проезжая часть ногам пешехода неподвластна — там снежное месиво по колено. В конце этого участка детский сад. Добраться до его ворот родителям с детьми нереально: ни санки, ни коляски не протащить, пройти этот путь малышу в зимней амуниции тоже проблематично. Все вынуждены делать круг и заходить в детский сад с другой стороны, где двор чистят от снега.

И такая канитель повторяется ежегодно. Уверена, большинство уфимцев (и не только) могут рассказать еще и не такие душераздирающие истории про лед, сосульки, дворы и дороги. Как будто снег для нашего региона большая редкость и каждую зиму наши достопочтенные коммунальщики надеются, что уж в этот раз его точно не будет.

P.S. На нашей улице случился праздник: коммунальщики сбросили шапку-невидимку, явились в зону ответственности и выскребли злополучный участок до блеска. С замиранием сердца гадаем: не испортит ли картину очередной снегопад?

А КАК У НИХ?

Крупные города Канады засыпает зимой снегом не меньше, чем в России.

И для уборки улиц там также не скупятся на реагенты — в некоторых городах их просто высыпают ровным слоем на асфальт так, что того становится даже не видно. Причем пользуются хлоридом магния — автовладельцам не позавидуешь. Но в Канаде намного лучше налажена уборка снежной каши, которая остается после срабатывания реагента, плавящего снег. В Канаде ее оперативно свозят на снегоплавильные установки.

В Финляндии, Швеции или Дании количество снега сравнимо с осадками средней полосы России.

Но реагенты в городах этих стран практически не используются — власти отказались от них по причине вреда городскому хозяйству и окружающей среде.

То же самое касается и центральной Европы — в Берлине, к примеру, соль разрешено сыпать только на опасных участках дорог.

В остальных местах применяется обычная уборка снега вместе с рассыпанием абразивных материалов — гравия или каменной крошки. Материалы используются неоднократно — после применения их собирают вместе с вновь выпавшим снегом, отсеивают и используют заново.

По весне их остатки собирают специальными пылесосами.