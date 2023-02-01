Артур Давлетшин: «Привычные представления о сфере ЖКХ надо менять»

С руководителем госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ Артуром Давлетшиным мы встретились не в его кабинете, а в… подвале многоэтажки на Уфимском шоссе. Облачившись в спецовку, он осмотрел оборудование индивидуального теплового пункта и насосной станции, где готовится горячая вода. Дом этот 2020 года постройки, оборудование здесь хоть еще и новое, но сложное, повсюду автоматика. Артур Рамилевич отмечает, что все работает исправно. Поднимаемся на крышу, где находится котельная, в которой готовится теплоноситель.

Осмотр повторяется, но и здесь к жилищникам нареканий нет.

Это не просто рабочий выезд. Визит сюда состоялся в рамках проекта министерства труда республики «Чиновник меняет профессию», призванного популяризировать рабочие специальности. Так, Артур Давлетшин на один день оставил привычные обязанности, став теплотехником, а заодно ответил на наши вопросы.

Кадровый вопрос и человеческий фактор

— Видно, что такое оборудование вам не в новинку.

— По первому образованию я теплоэнергетик. Трудовой путь начинал машинистом-обходчиком вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха Ново-Салаватской ТЭЦ. Поэтому, когда обсуждалось мое участие в акции, я захотел популяризировать именно профессию теплотехника.

Считаю, что очень важно начинать свою трудовую деятельность «с земли», именно здесь приобретаются базовый опыт и практические навыки. Когда я стал инспектором контрольно-надзорного органа, мне очень помог опыт работы на ТЭЦ. И сейчас, подбирая в нашу команду инспекторов, в первую очередь обращаю внимание на то, есть ли у кандидата в трудовой книжке запись о рабочей специальности.

— Как известно, сфера ЖКХ страдает от дефицита кадров. Как здесь обстоят дела с заработной платой?

— Рабочих рук не хватает, наверное, потому, что сложилось общее негативное мнение: в этой сфере все плохо и работа низко оплачивается. Хочу сломать эти стереотипы. Например, в ЖЭУ, где я сегодня «работаю», у теплотехника зарплата составляет 40 тысяч рублей, плюс полный социальный пакет. Это вполне конкурентные условия на рынке труда.

Получив профильное теплоэнергетическое образование, молодой специалист часто стремится на большое производство, думая, что там будут и хорошая зарплата, и стабильность, и перспективы. А когда не получается, уходит в другую профессию. Но зачем же бросаться из крайности в крайность? Смело идите в сферу жилищно-коммунальных услуг, где можно приобрести солидный опыт и зарекомендовать себя отличным специалистом.

— Сегодня вы побывали в надежной управляющей компании. Но каждой зимой социальные сети «взрываются» многочисленными жалобами жителей республики на свои УК, которые вовремя не очищают от снега дворы. Почему ситуация повторяется?

— Вспомним новогодние каникулы. Гидрометеоцентр на этот период дал неблагоприятный прогноз, и было понятно, что предстоит привлечь работников и спецтехнику в праздничные дни. Но и те сигналы, что мы получили от жителей по нашей горячей линии и через соцсети, и наши проверки в районах и городах республики показали, что работа не везде была организована на должном уровне. Свидетельством тому 85 выданных госкомитетом предо­стережений управляющим компаниям по результатам выездных обследований в период новогодних каникул с требованием немедленно провести качественную уборку своих территорий.

Отмечу, что благодаря настойчивости администраций Уфы и других районов и городов республики и нашим рычагам воздействия снежный коллапс не был допущен. Но нужно признать: нерасторопность некоторых руководителей организаций жилищной сферы потребовала введения «ручного управления».

Хочется надеяться, что они сделают должные выводы, чтобы в дальнейшем повысить эффективность своей работы. Ведь впереди февральские метели, мартовские оттепели с образованием наледи и сосулек.

Подчеркиваю, что, когда мы ведем речь об уборке снега во дворах — это зона ответственности управляющих компаний, а на улицах — муниципальных предприятий по благоустройству. Почему управляющие компании отнеслись к своим обязанностям прохладно? Видимо, срабатывает человеческий фактор. Других объяснений этому нет.

Важно и то, чтобы муниципалитеты сразу выстраивали деловые отношения с предприятиями, которые приходят работать на их территорию.

В отоплении разберётся суд

— Отопительный период — еще одна болезненная тема. Снизился ли градус обращений от населения?

— Он остается достаточно высоким. Только с 1 октября 2022 года по 19 января 2023 года в госкомитет поступило 467 обращений по качеству теплоснабжения и 1675 вопросов по начислению платы за отопление. Годом ранее цифры были примерно такими же — 359 и 1271 обращение соответственно.

Если посмотреть на статистику за прошлый год, то каждое четвертое обращение (всего их было 4610) касалось начисления платы за коммунальные ресурсы, при этом 90 процентов заявителей волновало отопление.

— Уфимцы были обескуражены, когда получили доначисление за отопление за ноябрь 2019 года в платежках за август 2022 года. Ваше ведомство разбиралось в этой ситуации. Каковы результаты на данный момент?

— В сентябре прошлого года по поручению правительства и прокуратуры республики мы провели проверку ресурсоснабжающей организации МУП «УИС», чтобы понять обоснованность этих доначислений.

И установили, что такой перерасчет нормами Правил предоставления коммунальных услуг № 354 не предусмотрен и совершен из-за недостатков в работе самой организации. Позиция госкомитета согласуется с определением первого кассационного суда общей юрисдикции от 25 января 2022 года.

В Арбитражный суд Республики Башкортостан нами подан иск к МУП «УИС» о признании незаконными этих доначислений, в нем мы просим обязать компанию произвести перерасчет для собственников. Иск принят к производству, ждем заседания по делу.

Также материалы выездной проверки дополнительно направлены в Роспотребнадзор для возбуждения дела об административном правонарушении.

Кроме этого, госкомитет провел проверку в отношении компании «БашРТС», которая в квитанциях за апрель 2022 года доначислила плату к перерасчету по отоплению за первый квартал 2021 года для собственников. Это коснулось тех МКД, где объем поставленной тепловой энергии в декабре 2020-го превысил объем ноября того же года на 42 процента и больше. Наша проверка установила, что перерасчет был необоснованным и неправомерным. Дело рассматривается в суде.

Не только права, но и обязанности

— В социальных сетях было много жалоб от граждан по поводу попыток управляющих организаций повысить плату по строке «содержание». Имеют ли компании право делать это в одностороннем порядке?

— Понимаю волнение горожан по этому поводу, но было бы гораздо меньше споров, если бы стороны знали не только свои права, но и обязанности. Первым делом собственники и управляющая организация должны составить перечень услуг и работ, обозначить условия их выполнения и размер финансирования. Он и является основанием при определении размера платы за содержание многоквартирного дома.

Собственники на общих собраниях обязаны ежегодно утверждать его, учитывая предложения своей управляющей компании. Если в договоре преду­смотрена ежегодная индексация платы, то повторное решение не требуется.

Конечно, организация не может самостоятельно взять и изменить плату по содержанию так, как ей хочется. Но если собственники на общем собрании не приняли решения о ее размере, то управляющая организация имеет право обратиться в орган местного самоуправления для установления муниципального тарифа.

Все эти процедуры регламентированы нормами жилищного законодательства.

— Практика показала, что проблемы решаются гораздо эффективнее, если есть старший по дому. Насколько успешно развивается этот институт в нашей республике?

— Там, где выстроен конструктивный диалог между руководителями управляющей организации и советом многоквартирного дома, вопросы решаются эффективнее и своевременнее. Не возникает острых расхождений в плане расходования средств, так как старший по дому как посредник между собственниками и УК предоставляет жителям соответствующую информацию, подтвержденную актами выполненных работ, калькуляциями затрат и другими документами.

У нас действует республиканский центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В свое время его руководитель Анатолий Дубовский приложил большие усилия по созданию таких центров во всех муниципальных районах и городских округах республики, и теперь он лишь координирует их работу. Они оказывают консультативную помощь, проводят курсы для председателей МКД. Ведь быть старшим по дому непросто. Ему недостаточно быть активным и коммуникабельным человеком, он должен быть эрудированным, въедливым, так как приходится разбираться в жилищном законодательстве, в финансовой отчетности, готовить документы, аргументированно общаться с различными организациями.

Важно, чтобы и органы местного самоуправления оказывали поддержку центрам общественного контроля в сфере ЖКХ. Тогда вся эта система выстроится в очень эффективную цепочку, где все звенья взаимодействуют между собой.