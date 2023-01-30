«Все операторы заняты. Перезвоните позже»

«Для удобства абонентов на предприятии работают три Единых центра обслуживания (далее — ЕЦО) по адресам: ул. Российская, 157/2, ул. Комарова, 8, ул. Бакалинская, 19.

Также потребители могут обратиться в адрес предприятия следующими способами: позвонив в колл-центр по номерам 8-800-347-51-51 (звонок по России бесплатный), 8 (347) 212-00-25; через электронную почту в отдел по работе с населением ([email protected]); через раздел «Обратная связь» на официальном сайте предприятия www.ufavodokanal.ru; путем отправки письменного обращения по почтовой связи по адресу: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2.

В связи с большим количеством звонков в колл-центры предприятия и с целью экономии личного времени абонентов, в интерактивном меню по номерам телефонов 8 (347) 212-00-25 и 8-800-347-51-51 есть функция заказа обратного звонка.

Такая же возможность для абонентов предоставлена на официальном сайте ГУП РБ «Уфаводоканал». В случае если потребитель оставит заявку на обратную связь, специалист управления по работе с абонентами свяжется с ним в ближайшее время.

От абонентов в адрес предприятия ежедневно в среднем поступает следующее количество обращений: через колл-центры — 2281; личные приемы в ЕЦО — 544; посредством электронной почты — 260; письменных обращений — 962; через личный кабинет на сайте предприятия — 44; через ГИС ЖКХ — 2; из МФЦ — 20; по WhatsApp-каналам — 2 тысячи.

В соответствии с правилами потребители услуг обращаются по вопросам передачи показаний приборов учета воды, начислениям за услуги предприятия, расчета и перерасчета платы за услуги водоснабжения и водоотведения, переоформления лицевых счетов, заключения договоров холодного водоснабжения и водоотведения. Также в последнее время участились вопросы по регистрации приборов учета воды у потребителей, расчет которых производит МУП ЕРКЦ ГО г. Уфа.

Приемом и обработкой обращений на предприятии занимаются 22 сотрудника, из них на обработке обращений, поступающих по телефону, 8 специалистов.

Вывеска, расположенная в ЕЦО по улице Бакалинской, 19, установлена согласно требованиям администрации города Уфы.

Напоминаем, что данные о вводе в эксплуатацию новых приборов учета воды потребители могут дистанционно сообщать следующими способами.

1. Путем отправки соответствующей информации на один из WhatsApp-каналов предприятия (Демский район — 8 965 935 47 33, Ленинский район — 8 965 935 47 34, Советский район — 8 965 935 47 35, Октябрьский район — 8 965 935 47 37, Орджоникидзевский район — 8 965 935 47 38, Калининский район — 8 965 935 47 39, Кировский район — 8 965 935 48 18).

2. В личные сообщения аккаунтов в социальных сетях ГУП РБ «Уфаводоканал» (ВКонтакте: https;//vk.com/ufavodokanal_official, Одноклассники: https: //ok.ru/profile/577548758386).

3. Посредством электронной почты на адрес управления по работе с абонентами предприятия [email protected]

4. Письменным обращением через Почту России по адресу: 450098, г. Уфа, ул. Российская, 157/2, в отдел по работе с населением.

Для регистрации новых приборов учета воды дистанционным способом предоставляются:

1. Фото паспорта на новый учетный прибор.

2. Акт установки прибора от организации, осуществившей монтаж (при наличии).

3. Фото показаний с демонтированного прибора учета.

4. Фото приборов на месте установки с отображением текущих показаний.

5. Свидетельство о поверке прибора учета (в случае поверки прибора без демонтажа).

На основании п. 81 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем, в том числе на основании заявки собственника жилого помещения, поданной исполнителю.

Установка контрольных пломб осуществляется силами ГУП РБ «Уфаводоканал» либо управляющей компанией по мере проведения плановых проверок и обходов».