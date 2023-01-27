Мёрзни и плати

Платежки за «коммуналку» за декабрь, как и ожидалось, совсем не порадовали. По иронии судьбы их бросили в почтовые ящики в новогодние каникулы, когда в республике грянули аномальные морозы. Раньше жильцы в чате дома постоянно спорили — одни считали, что в квартире холодно, а другим в это же самое время было тепло. Но под Рождество все сошлись во мнении: температура в квартирах низкая, и находиться там некомфортно.

И вот тут-то масла в огонь подлили поступившие квитанции. Ибо, сидя в свитере, теплых штанах, шерстяных носках да еще завернувшись в плед, как-то совсем не хочется выкладывать за такой «комфорт» немалые деньги.

Тем временем в управляющей компании, куда названивали жильцы, просили потерпеть, говоря, что скоро морозы кончатся и опять пойдут жалобы на перетопы. Но слесаря в итоге в дом все же послали. По замерам температура в угловой комнате в одной из квартир составляла 17 градусов при норме 20. В других квартирах, до которых слесарь не дошел, было еще холоднее. Почему же так получается: платим мы больше, а имеем меньше?

Мало того что тарифы нынче решили поднять для всех неожиданно, не дожидаясь 1 июля, так еще и предельный индекс роста платы установили высокий — 9 процентов. И, как назло, последний месяц года оказался очень холодным, а ведь именно плата за отопление составляет львиную долю платежа.

— Декабрьскую квитанцию за отопление, горячую воду и электричество нам принесли в первых числах января. Сумма, конечно, поразила воображение — 6200 рублей. Из них большую часть — 5100 рублей — составляла плата за тепло, — сетует жительница одного из домов в центре города Регина Акбашева. — Для сравнения, в ноябре мы заплатили по этой квитанции 4500 рублей, из которых на тепло приходилось 3300 рублей.

Поясним, что живет Регина со своей семьей в пятиэтажке, площадь трехкомнатной квартиры — 68 квадратных метров. Если немного заняться математикой, то только плата за отопление скаканула в этом доме по сравнению с ноябрем более чем на 50 процентов.

Для объективности просим Регину заглянуть в другие квитанции по «коммуналке». В одной из них, где плата за содержание, вывоз мусора и холодную воду, значится сумма в 2200 рублей. Еще около 600 рублей она внесла за газ и капитальный ремонт. Общая сумма за декабрь составила 9000 рублей.

Те же самые вычисления производим в отношении квитанций за ноябрь. Получается 7100 рублей. Даже если учесть возможные отклонения — ну, может быть, воды или электроэнергии где-то израсходовано больше или меньше, то плата сразу выросла более чем на четверть.

С одной стороны, это понятно: свою роль здесь сыграла та самая система 1/8, благодаря которой мы платим за тепло по фактическому потреблению. А оно, естественно, зимой намного больше. Потому-то обычно и повышали коммунальные тарифы летом, чтобы хоть как-то смягчить удар. Ну а в этот раз тарифы подняли в декабре и, получается, ударили наотмашь.

Задаем тот же вопрос — о плате за отопление — еще паре уфимцев, живущих на более скромной площади и в других районах города. Может быть, у них ситуация лучше?

— У нас «двушка», общая площадь квартиры — 45 квадратных метров. За декабрь за тепло нам начислили 3400 рублей, а в ноябре было 2500 рублей, — говорит Алексей Максимов, живущий на проспекте Октября.

Быстренько прикидываем, и выходит, что тепло обошлось этой семье на 36 процентов дороже. Ну все-таки не пятьдесят!

— А я вам скажу почему, — продолжает Алексей. — У нас в двенадцатиэтажке и до этого всегда было тепло, зимой форточки открывали. А во время капремонта нам еще утеплили фасад. Теперь балкон можно открытым держать, да и все радиаторы приходится закрывать одеялами. Дом держит тепло даже слишком хорошо, видимо, поэтому от повышения тарифов мы не так страдаем.

Ну и в завершение мини-исследования просим поделиться информацией хозяйку однокомнатной квартиры Гульнару Галиуллину из Демского района. По словам девушки, площадь ее жилья составляет 37 «квадратов». Как свидетельствуют квитанции, в декабре тепло ей обошлось в 3000 рублей, в ноябре — в 2100 рублей. Опять считаем, и выходит уже 43 процента, что называется, золотая середина.

Почему же такие разные цифры и от чего зависит, сколько мы заплатим за тепло? Основные факторы, которые на это влияют, перечислила и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

— Плата за отопление рассчитывается исходя из объема тепла, которое потребил дом, умноженного на тариф. На размер платы влияют температура наружного воздуха и качество регулировки внутридомовых систем отопления. Понятно, что чем холоднее на улице, тем больше потребляется тепла. Но там, где управляющая компания следит за регулировкой, плата намного ниже. Экономить также помогают ремонт и утепление фасадов, чердаков, подвалов, установка доводчиков на дверях и дроссельных шайб, — отметила руководитель ведомства.

Как пояснили в МУП УИС, средняя температура в декабре составила минус 13,3 градуса, а в ноябре — минус 1,5 градуса. По расчетам компании, в последний месяц года объем потребленного тепла возрос на 36 процентов, хотя, если учитывать температуру наружного воздуха, он должен был возрасти на 48 процентов. Большую роль играет энергоэффективность дома и качественная регулировка внутридомовой системы отопления, подчеркнули в компании.

— Декабрь 2022 года был значительно холоднее прошлогодних значений и ноября прошлого года, соответственно, расход теплоносителя увеличился. Что касается энергоэффективности, то чем выше ее уровень, тем продуктивнее происходит распределение тепла, исключаются теплопотери, — подтвердили в «БашРТС».

Какие можно сделать выводы? Жильцы совсем не виноваты, что их дом, к примеру, недостаточно утеплен, однако из-за этого факта страдают именно их кошельки. Сейчас очень модно призывать: мол, ваше счастье в ваших же руках, идите и добивайтесь. На деле, однако, все это не так легко осуществить, особенно учитывая финансовое положение управляющих компаний.

Что касается регулировки, то далеко не во всех домах установлены автоматические узлы, реагирующие на температуру наружного воздуха. А это значит, что должен прийти слесарь и подкрутить ту самую шайбу. Но для этого чуть ли не всем домом надо планомерно обрывать телефон диспетчера.

В общем, одно дело — повысить плату, совсем другое — обеспечить качество услуг. И здесь, похоже, одно от другого совсем не зависит.

Тем временем зима продолжается. Морозы, к счастью, ослабли, и в квартире тоже стало теплее. Свитер можно сменить на толстовку, а шерстяные носки — на махровые. Но вот о том, чтобы ходить по дому в футболке и шортах, до лета, видимо, придется забыть.