В Башкортостане инвесторы положительно оценили процедуры подключения к сетям водоснабжения и водоотведения

В опросах приняли участие 65 представителей бизнеса, подключившихся к сетям водоснабжения и 55 представителей бизнеса, подключившихся к сетям водоотведения.

Основная масса респондентов – специализированные застройщики и индивидуальные предприниматели. Результаты опроса показали, что среднее время подключения к сетям водоснабжения составило 36,5 рабочих дней, к сетям водоотведения - 45 рабочих дней. В обоих случаях общая оценка удовлетворенности подключением по мнению респондентов составила более 4,5 баллов.

Так, по критерию «скорость подключения к сетям водоснабжения и водоотведения» уровень удовлетворенности составил 4,71 и 4,75 балла по пятибалльной шкале соответственно, по водоснабжению 72% опрошенных поставили оценку «отлично», 26% -оценку «хорошо»; по водоотведению 76% опрошенных поставили оценку «отлично», 22% -оценку «хорошо».

По критерию «достаточность мощностей и/или пропускной способности сетей» уровень удовлетворенности составил 4,77 и 4,67 балла по пятибалльной шкале соответственно, по водоснабжению 82% опрошенных поставили оценку «отлично», 15% - оценку «хорошо»; по водоотведению 71% опрошенных поставили оценку «отлично», 25% -оценку «хорошо».

По критерию «отсутствия необходимости предоставления непредусмотренных законодательством документов и избыточных требований» уровень удовлетворенности составил 4,77 и 4,78 балла по пятибалльной шкале соответственно, по водоснабжению 77% опрошенных поставили оценку «отлично», 20% - оценку «хорошо»; по водоотведению 82% опрошенных поставили оценку «отлично», 15% -оценку «хорошо».

По критерию «профессионализм сотрудников органов, ответственных за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения» уровень удовлетворенности составил 4,77 и 4,78 балла по пятибалльной шкале соответственно, по водоснабжению 77% опрошенных поставили оценку «отлично», 23% - оценку «хорошо»; по водоотведению 78% опрошенных поставили оценку «отлично», 22% -оценку «хорошо».

– Наша задача сделать процедуру подключения к сетям максимально гибкой и комфортной для всех участников рынка. Это упрощает открытие нового бизнеса и расширения деятельности существующего. Как следствие, повышается инвестиционная привлекательность региона. Кроме этого на благоустроенных территориях появляются новые объекты, что, безусловно, улучшает качество городской среды, – отмечает заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов.

Напомним, с целью решения проблем, возникающих в процессе технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения можно позвонить специалистам Министерства жилищно-коммунального хозяйства по телефону 8 (347) 218-00-20.

Источник: house.bashkortostan.ru