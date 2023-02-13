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Здоровье
Вчера, 22:15

У растительного масла есть способность — тянуть токсины, как рыбку удочкой...

Этот старинный аюрведический способ очищения организма попал ко мне чудесным образом. Был период, когда организм мой стал не то что сигналить — буквально семафорить о том, что с ним не все в порядке. Мучали головные боли, испортилась кожа на лице, появилась общая слабость…

из открытых источников
Фото:из открытых источников

В довершение ко всему встретивший меня старинный знакомый искренне посочувствовал поникшему виду: мол, укатали сивку крутые горки. От всего этого я буквально впала в отчаяние, но в одном магазине меня вдруг окликнул продавец какой-то бумажной продукции. И стал усиленно предлагать купить книжку советов по здоровью. Я, конечно, посопротивлялась, но все-таки купила предложенный экземпляр. И единственное, что прочитала в нем — это совет по очищению от различных токсинов. Было обещано, что при ежедневном полоскании полости рта любым растительным маслом можно полностью освободить организм от всего, что мешает нам чувствовать себя здоровыми.

Я тут же попробовала сделать так, как советовали в книге: проснувшись утром, взяла в рот столовую ложку подсолнечного масла и начала бултыхать его от щеки к щеке в течение 10 — 15 минут, пока варила кофе и готовила бутерброды к завтраку.

В книге предупредили, что после такой процедуры глотать масло ни в коем случае нельзя, поскольку оно, оказывается, вытягивает из организма большое количество вредных веществ. Рот надо прополоскать теплой водой и спокойно почистить зубы обычным способом.

Скажу сразу: эффект был впечатляющим. Лицо очистилось буквально на третий день, и вскоре от усталого вида не осталось и следа. Занимаясь данной практикой в течение года, я полностью восстановила утраченные было силы.

Автор:Эльвира САЛИМГАРЕЕВА
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