С чего начинается врач

В этом году в республиканском госпитале ветеранов войн как никогда много молодых лиц — в ряды медицинских сестер влилось студенческое пополнение. Днем молодежь сидит за партами, а после занятий спешит сюда на дежурство, оживляя тихие коридоры старинного здания своими быстрыми шагами и звонкими, как их ни приглушай, голосами. Впрочем, это только то, что видят все. Сколько требуется ребятам сил, моральных и физических, и сколько мудрости и дальновидности их наставникам, от стороннего взгляда спрятано.

Медик с дипломом учителя

— У нашего госпиталя есть специфика: мы ориентированы в первую очередь на старшее поколение, — рассказывает заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Вера Шарифуллина. — Это пожилые люди с множеством накопленных заболеваний, с высоким риском падения, с когнитивными нарушениями просто в силу возраста, и они изначально нуждаются в особом отношении и особом уходе. Новичков мы сразу об этом предупреждаем, потому что человек должен быть готовым к тому, что его здесь ждет.

Вера Шарифуллина командует самым, наверное, сложным отделением в составе госпиталя. Вылечить его пациентов нельзя, но можно улучшить качество их жизни — подобрать обезболивающую терапию, заново научить держать ложку, двигаться, пусть при помощи специальных приспособлений. Все 70 коек отделения, как правило, всегда заняты. Чтобы было понятней, здесь лежат люди с онкозаболеваниями, после перенесенных инсультов, с гастро- и трахеостомами. Кого-то госпитализируют вместе с близким родственником, потому что за больным нужен постоянный пригляд, и поверьте, даже со стороны очень тяжело наблюдать, как угасающий муж шутит и подбадривает жену, а мать сидит у кровати дочери, которой уже не подняться. К тому же сотрудникам отделения нужно всегда быть начеку — экстренная помощь может понадобиться в любую минуту. Вот почему при приеме новых сотрудников речь прежде всего заходит о двух вещах: наличии профессиональных навыков и достаточном запасе стрессоустойчивости.

В отделении сейчас работают шесть врачей и 16 медсестер, причем большинство последних — студенты-медики. Главный врач госпиталя Халил Мустафин не боится принимать на должности среднего и младшего медперсонала старшекурсников и правильно делает, считают здешние доктора. Для будущих врачей это отличный старт и заодно проверка на профпригодность. Многие идут в профессию с весьма далекими от жизни представлениями, а тут сразу спускаются с небес на землю, начинают понимать, как много сил отнимает повседневная больничная рутина, учатся работать руками — делать инъекции и клизмы, обращаться с катетерами, обрабатывать те же гастростомы. Если прошел все это — значит, к медицине годен.

— Я даже горжусь нашими студентами, — замечает старшая медсестра отделения Роза Кашапова. — К нам на работу идут неохотно, слишком большая нагрузка, и когда объясняешь, что предстоит делать, — ухаживать за лежачими больными, бороться с пролежнями, поднимать и возить их на исследования, — многие отказываются. Поэтому рабочих рук нам всегда не хватает. А эти ребята не побоялись прийти в такое непростое отделение, хотя сами еще учатся.

Розу Кашапову нам отрекомендовали как главного наставника молодых: все медсестры и санитарки находятся у нее в подчинении, и тон командной работе задает она. Впрочем, сама она от этого звания отмахивается, говорит, молодежь в отделении самостоятельная, учится друг у друга. Но откроем секрет: Роза Галиевна, 27 лет проработавшая в госпитале, едва ли не с рождения грезила профессией педагога. Повезло с первой учительницей: та сумела заворожить первоклашек красотой своего дела, и Роза с подружками все детство играла «в школу». Потом, правда, свернула с этой стези, окончила медучилище в Салавате, но забыть детскую мечту не смогла. В 32 года, уже имея серьезный стаж в медицине и родив двоих сыновей, поступила в БГПУ на заочное отделение, на одном дыхании оту-чилась, получила диплом. Загорелась было поменять профессию, но в итоге все-таки не рискнула. «Видно, не судьба», — разводит руками. Зато теперь учительский диплом помогает ей в общении с коллективом.

— Тут, наверное, надо быть не столько педагогом, сколько психологом, — замечает она. — Бывают ситуации, когда человека нужно поддержать, поднять дух. У нас остаются только те, кто умеет сострадать и готов тратить на других свои душевные силы. Значит, моя задача — постараться, чтобы этот огонек не погас.

У больных светлеют лица

Про Алину Сафину в отделении говорят: нам бы три таких Алины, и за больных можно не беспокоиться. Ей чуть за 20, она медсестра и умеет все. Но главное даже не это. При виде Алины у пациентов светлеют лица.

— У меня не бывает такого, что я не хочу на работу. Всегда иду с удовольствием, мне здесь нравится, — как-то очень искренне говорит она. Признание тем более удивительное, что смена у нее начинается в 7.15 утра. И так ежедневно.

Алина — выпускница Уфимского медколледжа. Диплом получила в 2021 году и сразу угодила в волну пандемии COVID-19.

— Было классно! — снова удивляет она своей оценкой тех драматических событий. — За короткое время я наработала такой опыт, что сейчас чувствую себя уверенно в любой ситуации. Два раза переболела сама — ничего страшного, все обошлось.

В госпиталь Алина перешла из 22-й больницы, где за год успела поработать практически во всех отделениях, от гнойной хирургии до нейрореабилитации. С сентября — здесь, среди паллиативных больных, которые целиком зависят от ее расторопности, заботливых рук и улыбки. На попечении Алины в среднем около 20 человек. К каждому она подходит так, словно он у нее один и самый важный.

— Разница с 22-й больницей, конечно, есть, — делится наблюдениями собеседница. — Там человек полечился, выздоровел и довольный уходит домой. А тут все время хочется сделать для пациента что-то еще, чем-то порадовать, вызвать улыбку. Я вижу, что действительно им нужна, это и вдохновляет.

Что интересно, у родителей Алины совсем другие профессии, медиков в семье никогда не было, и откуда она такая взялась — загадка природы. Зато у нее есть парень с серьезными намерениями, что, собственно, и понятно — кто ж упустит такую невесту. Он учился в одной с ней группе, сейчас тоже работает в больнице, зарабатывает на будущую совместную жизнь. Глядишь, родится еще одна медицинская семья, а там и целая династия. Алина, между прочим, планирует поступать в университет, учиться дальше. А кому же быть врачами, как не таким, как она?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Шарифуллина, завотделением паллиативной медицинской помощи госпиталя ветеранов войн:

— Медицина изначально подразумевает наличие в человеке особых душевных качеств. Прежде всего это то, что принято называть милосердием. Надо понимать, что любой пациент — самый дорогой для кого-то человек, чей-то сын, муж, отец, и относиться к нему так, словно это твой близкий. Кто на это способен, тот пришел в профессию правильно.